I SENTRUM: Astrid S foran et engasjert publikum i London onsdag kveld. Foto: @akam1k3

Her står Astrid S på scenen i Londons O2 Arena: – Fantastisk!

MUSIKK 2018-12-05T21:25:35Z

Astrid S (22) er henrykt etter å ha stått på den gjeve scenen for aller første gang.

Fem år etter at den da svært så unge Berkåk-jenta ble rikskjendis gjennom «Idol» , har hun fått oppleve det som ikke er mange andre nordmenn forunt – nemlig å stå på scenen i Londons O2 Arena.

– Det var helt utrolig å ha årets siste konsert med bandet på selveste O2 arena i London! sier en fornøyd Astrid til VG etter opptredenen.

– Publikum var helt fantastiske! legger hun til.

Arenaen som totalt rommer 23.000 mennesker, var i kveld fylt med 12.000.

Den norske popartisten sto på scenen i en halv time og fremførte åtte låter.

Astrid S har vært «special guest» på alle seks konsertene til det britiske synth-pop-bandet Years & Years . Kveldens konsert var altså avrundingen.

– Dette var nok et av årets høydepunkter, sier Astrid, som i februar i år vant prisen for Årets Spellemann .

Travel førjulstid

Det blir imidlertid ikke juleferie for 22-åringen riktig ennå. Manager Halvor Marstrander opplyser til VG at torsdag skal Astrid møte presse i London. Deretter går turen til Stockholm for studiojobbing.

– 13. desember opptrer hun i SVTs «Musikkhjelpen», Sveriges svar på TV-aksjonen, informerer han.

På repertoaret i London i kveld sto selvsagt den ferske låten «Closer», som denne uken fikk terningkast tre i VG , samt to måneder gamle «Emotion» – som ble belønnet med en firer .

Før kveldens konsert var fansen i ekstase – på sosiale medier. Astrid har en svært så svoren fanskare også langt utenfor Norges grenser. På Twitter og Instagram viser entusiastiske beundrere på flere språk sin glede over at den norske stjernen får opptre i en av Londons storstuer.

Nylig ble det også kjent at managementet som blant annet står bak Spice Girls-comebacket, har som mål å gjøre global superstjerne av Astrid S .

Før opptreden postet Astrid bilde av seg selv på Instagram , iført en jakke hun sier er nyinnkjøpt på en bensinstasjon. Hun forteller for øvrig at hun har sovet tre timer og spist potetsuppe til lunsj.

« Ser det ut som om jeg er klar for å opptre i O2 Arena???? », spør hun sine mer en 480.000 følgere.

Hun la også ut bilde fra lydsjekken i den da folketomme arenaen: