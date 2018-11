FORSVARER SEKSUALITET: Ariana Grande. Foto: NTB SCANPIX

Ariana Grande i krangel med Piers Morgan om nakenhet

MUSIKK 2018-11-22T18:23:22Z

Superstjernen gjør det klart at hun og andre kvinner kan selge musikk med virkemidlene de selv ønsker.

Publisert: 22.11.18 19:23

Den britiske TV-journalisten Piers Morgan er glad i en offentlig krangel, og nå har han fått en ny – med en av verdens største popstjerner.

Disputten startet med at Morgan tok for seg kvartetten Little Mix, fire jenter som har turnert med Ariana Grande .

En uke tilbake promoterte de singelen «Strip» med et bilde hvor medlemmene poserer nakne, med skjellsord som «stygg» og «horete» malt på kroppen.

Morgan brukte tid på showet «Good Morning Britain» til å beskylde Little Mix for å «bruke sex for å selge plater», ifølge BBC .

Han kjøper ikke kvartettens utsagn om at sangen handler om å få selvtillit og å være stolt av kroppen sin.

– Kan vi ikke bare slutte å late som om det å ta av seg klærne handler om feministisk styrke, lurer Morgan på.

Little Mix smalt raskt tilbake. Medlemmet Jesy Nelson uttalte at hun ikke var overrasket, og høynet temperaturen ytterligere ved å poste et bilde av seg selv i undertøyet – som Morgan deretter gjorde narr av.

Han påpekte også at Little Mix hadde stjålet bildekonseptet fra countrytrioen Dixie Chicks.

Deretter kom Ariana Grandes mor Joan på banen.

– Drittsnakk for å rakke ned på kvinner som gjør jobben sin er i beste fall misogynistisk, i verste fall uverdig og ignorant, skriver hun på Twitter .

Det er også der hennes popstjernedatter kommer inn, med en melding adressert direkte til Morgan .

– Jeg ser frem til dagen du innser at det er andre måter å gjøre deg selv relevant på enn å kritisere unge, vakre, vellykkede kvinner for alt de gjør. Det vil være en vakker ting for deg og din karriere, eller det som er igjen av den, tordner 25-åringen.

– Jeg bruker mitt talent OG min seksualitet hele tiden, fordi jeg velger å gjøre det. Kvinner kan være seksuelle OG begavede. Nakne og verdige. Det er VÅRT valg. Og vi vil fortsette og slåss til folk forstår, skriver Grande.

Morgan har også kritisert den amerikanske TV-stjernen Ellen DeGeneres, som støtter mor og datter Grande i feiden.

– Dette er kvalmende, skriver han om Twitter-samtalen de tre imellom.