Plateanmeldelse: Pom Poko – «Birthday»: Passe koko

Indiehåpet Pom Poko platedebuterer med en heidundrandes hjemme-alene-fest.

De gir ut sin første plate på det internasjonale storselskapet Bella Union og har forlengst blitt lagt merke til ute i verden av aktører som BBC og The New York Times . Men hvordan skal man egentlig beskrive lyden av Pom Poko?

Årets i særklasse mest hypede norske rockeband er oppkalt etter en japansk animasjonsfilm – en stilistisk referanse som strengt tatt beskriver kvartettens viltre, fargesterke og boblende uttrykk like godt som noe annet.

Tross ytre likheter med Highasakite – i det minste bakgrunnen fra jazzlinja ved NTNU og interessen for kunstpop – er dette universet langt mer uvørent og punk-energisk, med en linje som kan trekkes fra amerikanske Dirty Projectors’ elastiske melodiøsitet til den norske kraftduoen Aiming For Enrike.

Der mange nykommere benytter sin første fullengder på å strigle og strømlinjeforme soundet sitt, går Pom Poko i motsatt retning med «Birthday»: Her går det unna med halsbrekkende intensitet, perfeksjonert på knallperler som «Follow The Lights», «My Work Is Full Of Art» og Beatles-refererende «Daytripper».

Det er i tillegg gledelig at firkløveret viser evnen og viljen til å gire ned et par hakk underveis. På låter som «Milk Trust» og «Peachy» får vokalist Ragnhild Fangel Jamtveit vist fram flere nyanser av stemmen sin, og disse bruddene løfter helheten og spillerommet hørbart.

Som debutplater flest er det ting å pirke på ved «Birthday» – ikke minst en fornemmelse av overtenthet som tidvis truer med å bikke over i det enerverende. Men det faktum at vi alle tidsnok skal bli gamle og dølle, gjør det ekstra enkelt å sette pris på Pom Pokos råskap her og nå.

BESTE LÅT: «My Work Is Full Of Art»