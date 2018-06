Kevin Haugan – fra «Snøfall» til George Michael

Publisert: 15.06.18 18:07

MUSIKK 2018-06-15T16:07:08Z

Foreløpig kjenner vi Kevin Haugan (16) best som Pil fra NRKs julekalender «Snøfall». Nå artistdebuterer han med en helt ukjent låt av George Michael.

– Ettersom det er en debutsingle, var det viktig å finne riktig låt. Og så var det viktig at den var uptempo, ettersom man sjelden slår gjennom med en rolig låt, forteller Haugan til VG.

Låten heter «Turn To Gold» og ble skrevet av George Michael i 1984. Men i dette året var Michael allerede i ferd med å bli Englands heteste pop-navn i Wham! sammen med Andrew Ridgeley. Derfor ga han bort «Turn To Gold» til bestekameraten David Austin.

Få uker senere kom Wham! med «Wake Me Up Before You Go-Go» og akselererte til stjernene i rakettfart. David Austin, derimot, gikk i glemmeboken.

Nå har Haugan og produsentteamet i Stealth Music – Ketil Schei, Leif Inge L. Fosen og Thomas Eide – hentet den frem igjen fra dypet av det glade åttitallet.

– Jeg likte den veldig godt, den er veldig catchy og traff meg med en gang, men ettersom den var fra 1980-tallet var det helt nødvendig med oppgradering, sier 16-åringen.

Tross sin unge alder, er han nesten for veteran å regne. Han har spilt i en rekke musikaler, blant annet «Jungelboken» og «Billy Elliot», der han faktisk ble headhuntet til hovedrollen.

Mest kjent – iallfall foreløpig – er han nok for rollen som Pil i NRKs julekalender «Snøfall».

– Jeg har lyst til å fortsette med alt dette så lenge det er så gøy som det er nå. Jeg liker at det skjer mye og satser like mye på alt. Det gjelder bare å holde balansen, sier han.

Som sønn av danseparet Freddy og Hilde Haugan–som er grunnleggerne av Bårdar Akademiet–ble han tidlig eksponert for både dans og musikk av eldre, men edel årgang. Sentralt for Kevin Haugan er nettopp kombinasjonen av dans og musikk, hvilket ikke er overraskende når den største inspirasjonen kommer fra ...

– Bruno Mars. Jeg ser veldig opp til han. Han er flinkere til å bevege seg til musikk enn de fleste, og kanskje det kan være med på å skille meg litt ut fra andre norske artister, at jeg har en bredere bakgrunn. Men også Justin Timberlake og Michael Jackson liker jeg godt, sier Haugan, som kommer rett fra eksamen da VG snakker med han.

– Jeg har en god følelse. Nå går jeg siste året på ungdomsskolen og har søkt danselinjen på Edvard Munch. Jeg har allerede vært på opptaksprøve og synes det gikk veldig bra.

P.S.: Klar for å reise tilbake til 80-tallet? Da kan du se David Austins original HER!