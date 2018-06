OMSTRIDT: Prisbelønnede Kanye West på MTV Video Music Awards i 2016. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Kanye West fikk diagnosen bipolar i fjor

Publisert: 04.06.18 11:53

Raprebellen Kanye West (40) måtte bli 39 år før han fikk et svar på hvorfor han strevde så mye.

Han er både berømt og beryktet. Kanyes nye kritikerroste album «Ye» kommer i kjølvannet av en turbulent tid med massiv oppstandelse rundt møte med Donald Trump samt en rekke kontroversielle uttalelser .

Under et lytteparty i Wyoming denne helgen ble det vist et videointervju filmet av Big Boy TV. Der forklarte Kanye ifølge musikkmagasinet Rolling Stone at albumet er et resultat av at han «har gått mot massene».

– Jeg har klart å finne min egen stemme, min stemme , sier stjernen i opptaket og forklarer der hvordan han har analysert låtene hver dag.

– Gjør disse sangene meg virkelig lykkelig? Vil jeg spille dem igjen? Får de meg til å gråte?

Bipolar

«I hate being Bi-polar its awesome» står det på det nye plateomslaget. I videointervjuet snakker Kanye også om sin psykiske lidelse. Han forteller at han fikk diagnosen bipolar for kort tid siden.

– Jeg var omtrent 39 år og hadde aldri før fått en diagnose, lyder det fra rapperen.

– Jeg er så velsignet og så privilegert. Tenk på alle som har psykiske plager, men som ikke er Kanye West , og som ikke kan gå og lage den platen som får dem til å føle at alt egentlig er bra. Derfor sier jeg som jeg gjør på albumet: «Det er ikke en funksjonshemning, det er en superkraft».

VGs musikkanmelder beskriver Kanye som «bipolarhelten»:

« En Kanye i speilet-sak, der stemmen pitches ned og opp litt etter tilfeldighetsprinsippet, i full debatt med seg selv. Som handler om hvor mye han både hater og elsker seg selv. »

Ifølge Helsebiblioteket kjennetegnes bipolar lidelse type 2 av hypomani (en mildere form for mani) og depresjon. De skriver videre at denne formen for bipolar er mer vanlig en type 1 – som kjennetegnes av maniske og depressive episoder.

Kanye uttalte i 2015 at han vurderer å stille som presidentkandidat , og det kortet dro han også i sin nylige Twitter-tirade. En av meldingene lyder bare «2024», som er året Donald Trump er ferdig som president (dersom han vinner i 2020).

Kanye har gjennom stormene hatt god støtte av kona Kim Kardashian (37) . Hun omtaler Kanye som en «tenker», som er «flere år forut for sin tid». I april gikk hun hardt ut mot media, som hun mener demoniserer ektemannen og sår tvil om hans mentale helse: