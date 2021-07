FREEBRITNEY: Bevegelsen som vil frigjøre Britney fra faren samlet seg utenfor Stanley Mosk tingrett 23. juni 2021. Foto: Chris Pizzello / AP

Britney Spears i retten på telefon: Vil fortsatt at faren siktes for maktmisbruk

Britney Spears tok til tårene over telefon i retten. Popstjernen har også fått innvilget sitt ønske om ny advokat.

I et nytt rettsmøte i Los Angeles onsdag opprettholder hun kravet om at faren skal siktes for maktmisbruk og fjernes som verge. Det skriver Sky News.

– Jeg vil anmelde faren min for maktmisbruk, sa hun ifølge CNN og brøt flere ganger sammen i gråt.

– Jeg vil at faren min skal etterforskes.

Hun adresserte retten over telefon. Her listet hun ifølge Sky News også opp flere klagemål, blant annet at hun ble fratatt kaffen og hårvitaminene sine.

– Det er ikke misbruk, det er faen meg ondskap, fortalte hun retten, hvor hun kom med flere oppsiktsvekkende uttalelser:

– Jeg trodde de prøvde å drepe meg. Hvis ikke det er maktmisbruk, så vet ikke jeg, sa hun.

Rettsmøtet gikk i gang 22.45 norsk tid , og dørene til rettssalen i Stanley Mosk tingrett i Los Angeles var lukket under høringen.

Lørdag ble det kjent at popstjernen ønsker å engasjere den kjente advokaten Mathew Rosengart.

Onsdag fikk han godkjennelsen av dommeren Brenda Penny, skriver Deadline.com. Da denne nyheten nådde Britney-tilhengerne utenfor salen utbrøt det jubel.

Han uttalte seg for første gang offentlig på Spears’ vegne torsdag og anmodet Britney Spears’ far Jamie om å frivillig tre til side som verge.

– Jamie Spears bør fjernes som verge fordi det er det beste for Britney Spears. Vi vil jobbe resolutt for at han fjernes. Spørsmålet er fremdeles: Hvorfor er han involvert? Han bør fratre frivillig.

I forkant av av rettsmøtet samlet det seg mange utenfor tinghuset, hvor de ropte slagord til støtte for Spears.

Uttalte seg første gang i juni

I slutten av juni fortalte Britney Spears for første gang til offentligheten hvordan hun har opplevd å ha faren, Jamie Spears, som verge de siste 13 årene.

Hun beskrev ordningen som krenkende, og varslet søksmål mot egen familie.

– Jeg ønsker at vergemålet avsluttes, og at jeg skal slippe å gå i terapi to ganger i uken, sa hun under rettsmøtet.

Spears’ ønsket også å kunne velge egen advokat.

VIL UT: Britney Spears har den siste tiden uttrykt stor misnøye med å ha faren som verge. Her avbildet i 2016. Foto: Eduardo Munoz / X01440

De involverte faller som fluer

Talen hennes skapte furore, og det tok ikke lang tid før faren hennes ba retten om å etterforske anklagene hun rettet mot familien.

Etter hvert trakk den ene etter den andre seg ut av apparatet rundt popstjernen.

Først trakk Britneys mangeårige manager seg, deretter ble det kjent at advokaten som har jobbet for henne siden 2008, gjør det samme.

Samuel Ingham III ble utnevnt av retten i 2008. Men nå er han forsynt.

Også Bessemer Trust, et forvaltningsbyrå som skulle dele økonomiansvaret med faren hennes, har sagt fra seg oppdraget. Grunnen er at de har blitt oppmerksomme på at Spears selv er imot ordningen og ønsker å avslutte den.

FÅR IKKE LOV TIL Å BLI FORELDRE: Under rettsmøtet i juni fortalte Britney Spears at hun må gå med prevensjon mot sin vilje. Foto: VALERIE MACON / AFP

Visste ikke at hun kunne avslutte vergemålet

Tidligere opptak viser at Britney i flere år har vært imot vergemålet, men under retten for en måned siden kom det frem at Ingham aldri hadde informert henne om at hun faktisk kan be om å få avsluttet vergemålet.

– Jeg beklager min uvitenhet, men jeg visste rett og slett ikke at man kunne det. Advokaten min sier at jeg ikke kan, sa hun i høringen for litt over en måned siden.

Ingham har derfor har blitt gjenstand for gransking den siste tiden.

VG har tidligere snakket med den amerikanske advokaten Christopher C. Melcher som kunne opplyse om at det ikke vil bli enkelt å komme seg ut av vergemålet.