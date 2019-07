POPDRONNING: Amerikanske Taylor Swift, her på Billboard Music Awards i Las Vegas i mai. Foto: Steve Marcus / Reuters

Mann arrestert utenfor Taylor Swifts hjem med jekk og kølle

En 32 år gammel mann var utstyrt med gummihansker, dirkesett, jekk og kølle da han ble pågrepet utenfor popartisten Taylor Swifts (29) hjem fredag.

Swift var ikke selv hjemme da den ubudne gjesten oppsøkte hennes bolig. Det var naboer som varslet politiet om en mistenkelig person utenfor superstjernens eiendom.

Politisjef Shawn Lacey i Westerly opplyser til NBC at de rykket ut og bestemte å ransake mannen, fordi han bar en ryggsekk der en baseballkølle stakk opp.

I sekken skal 32-åringen fra Iowa ha oppbevart 30 ulike låsedirker, skrutrekkere, en lommelykt, flere par gummihansker og en jekk.

Mannen skal ha forklart politiet at han hadde tatt toget fra New York City til Westerly for å besøke Taylor Swift. Han skal ha hevdet at han kjenner artisten personlig, og at hun har lovet å hjelpe ham med å skape seg en musikkarriere.

Swifts egne sikkerhetsvakter skal ha opplyst til politiet at de har kjennskap til mannen fra før, og at de har ham på en sikkerhetsliste.

Fengslet

Den uønsket Swift-beundreren sitter varetektsfengslet. Kausjonen er satt til over 80.000 kroner.

Også tidligere har popstjernen vært offer for uinnbudte gjester. Også i 2017 ble en mann pågrepet etter å ha trakassert, forfulgt og oppsøkt Swifts hjem – da i New York. Sangeren har flere hjem i ulike byer.

Artisten har ikke kommentert den nye saken, men i desember i fjor viste hun at hun tar truende fans på alvor ved å bruke et ansiktsgjenkjenningssystem for å identifisere eventuelle «stalkere».

