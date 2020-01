FIKK MANN PÅ DØREN: Carola, her avbildet i forbindelse med julekonsert fra Steninge slottsby i 2018. Foto: Jonas Ekströmer/TT/ NTB scanpix

Fremmed mann ville inn til Carola

Carola Häggkvist (53) forteller at politiet møtte opp etter at en fremmed mann hadde forsøkt å komme seg inn i hennes hjem i Steninge slottsby.

Nå nettopp

Den svenske artisten delte historien på Instagram sent tirsdag kveld. Hun forteller at hun og au pairen Gretta hørte det banke på døren. Hun skriver at hun ba datteren Zoe (11) holde seg i annenetasjen, mens hun selv gikk ned i morgenkåpen.

– For å gjøre en lang historie kort, var det en ubuden gjest som syntes jeg skulle slippe ham inn, siden han kom «hele veien fra vestkysten» med blomster i hendene. Det hele endte i en veldig ubehagelig samtale da jeg forklarte at jeg uansett ikke kunne slippe ham inn, beskriver hun.

Carola sier hun ba mannen om å forlate parken der hun bor, etter at hun tidligere hadde tilbudt ham skyss til stasjonen med au pairen. Hun forteller at mannen hverken ville ha skyss eller gå, og at han ble frekk og fikk en helt annen tone. 53-åringen lukket døren og låste alle låser hun hadde. Da hun gikk inn i kjøkkenet, så hun datteren Zoe som var redd, men de så deretter mannen forlate parken.

Senere på kvelden kom ny banking på døren, men denne gangen var det politiet som kom for å sjekke etter at en av naboene hadde ringt dem.

– Takk til deg som ringte politiet for sikkerhets skyld da du møtte mannen ved jernporten og du merket at han tok seg inn ulovlig på kvelden med bestemte skritt mitt hus. Takk. Vi trengte det!, skriver hun.

Ifølge Expressen har Carola bodd i Steninge slottsby siden mars 2018. Hun har sønnen Amadeus Sögaard (21) og datteren Zoe. Det var da et nybygget område med leiligheter, villaer og rekkehus rett ved Steninge slott i Sigtuna nord for Stockholm.

Artisten har tidligere avholdt konserter fra parken, og har delt bilder og videoer fra hjemmet sitt.

Publisert: 15.01.20 kl. 10:46

