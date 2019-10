DRØMMEDAME: «Dream Girl» er navnet på det nye albumet til Anna of the North. I lengre tid har mange trodd at hun var Sondre Justads drømmedame, men det avkrefter hun i dette VG-intervjuet. Foto: Mattis Sandblad

Albumaktuelle Anna of the North: Avkrefter romanserykter

Rett før sitt andre album finner Anna Lotterud (30), med artistnavnet Anna of the North, det betimelig å kommentere et av de heteste ryktene i norsk musikkbransje det siste året.

Nå nettopp







Tidligere i år kom Sondre Justad med låten «Fontena på Youngstorget». Den varme kjærlighetserklæringen til en artistkollega fremstår så gjenkjennelig i teksten at Justad så seg nødt til å sende vedkommende en sms for å spørre om det var greit å gi ut sangen.

Men det var altså ikke Anna of the North som er det kvinnelige motstykket i sangen, slik ryktene ville ha det til.

- Ja, jeg har hørt at det var meg og to til som var i de ryktene, men nå kan jeg bare avkrefte at det er meg, så da er det to igjen å spørre, sier hun til VG, og smiler.

- Jeg vet jo at det er mange som tror at Sondre og jeg har vært eller fortsatt er noe mer, men vi er bare gode venner og storkoser oss i hverandres selskap.

- Men du har lagt litt opp til spekulasjoner selv, blant annet på Instagram?

- Ja, vi har hatt det veldig gøy, for vi har tulla litt med dette på sosiale medier. Vi var på date - eller vi dro sammen på Spellemannprisen 2017 - så vi har virkelig klart å lure folk, da. Men du skal se at en vakker dag blir det oss!

– I et intervju med Aftenposten tidligere i år sa du at du aldri hadde vært på ordentlig date - stemmer det?

BARE GODE VENNER: Anna of the North og Sondre Justad har fått mange til å spekulere om det er mer enn vennskap mellom dem. Foto: Privat

- Det nærmeste jeg har vært en ordentlig date, må faktisk bli med Sondre Justad på den Spellemannprisen. Han hadde på seg lindress og jeg en fin kjole. Jeg hentet han etter en spillejobb, så tok vi taxi ned til festen, men det var helt krise - for meg var alt nytt, så jeg ba han love meg å være sammen med meg og passe på meg hele kvelden, men Sondre kjenner jo alle og hilste til alle kanter. Helt til han ble borte for meg og jeg endte opp med foreldrene til Sonny Alven. Så jeg er kanskje ikke så flink på dating, ler hun - før hun legger til;

- Jeg dater litt, da. Så får vi se hvordan det går. Det er jo koselig å være to!

Foreløpig er hun altså ikke Justads «Dream Girl», som Anna of the North har kalt sitt andre album. Som egentlig er en solodebut, ettersom «Lovers» for to år siden var et duoprosjekt med newzealandske Brady Daniell-Smith.

Tross umiddelbar suksess, utviklet de to seg i hver sin retning. Til slutt måtte hun sette foten ned.

– Musikk skal være gøy. For meg føles det feil å drive med hvis det ikke er gøy lenger, sier Anna, som brått ble usikker da hun ble stående kun på egne ben.

- Er jeg flink nok? Kommer det til å funke? Så jeg dro til London for å skrive nye sanger, og det er nok det lureste jeg noensinne har gjort. Der løsnet det. Og det tror jeg du kan høre på musikken på «Dream Girl» også, den er nok mer befriende og gladere fordi jeg følte at jeg fikk det til på egen hånd. Musikk ble helt nytt og gøy igjen, det er en helt annen energi der, synes jeg.

Bak albumtittelen ligger det ikke et ønske om en drømmejente med det perfekte utseendet.

– Det er absolutt ikke ment som drømmejente som i at du er pen og perfekt i kropp - det har ikke noe med det å gjøre. Men at du vil være en drømmejente kanskje for én spesiell, eller kanskje for deg selv. Men en drømmejente er vel mer som en urealistisk versjon av deg selv. Det handler også litt om at alle sikkert kommer til et sted i livet hvor de skulle ønske at de var annerledes, eller at de passer bedre inn i en annen situasjon enn der de er. Som i et forhold, for eksempel, sier Anna of the North.

Hun har heller ingen ønsker om å stå frem som en drømmejente med perfeksjonert utseende på sosiale medier heller. Hun bruker Instagram på en bevisst måte.

– Jeg er veldig bevisst på hva jeg legger ut, eller bevisst på hva som er viktig for meg. For eksempel at jeg ikke er perfekt og at man må prøve å gjøre det beste ut av alle situasjoner.

- Du legger også ut endel bilder med mye hud?

- Jeg er ikke så glad i å ytre meg politisk, men jeg synes det er fint at jenter får lov til å være jenter, så det handler litt om kroppspresset du ser veldig mye av på Instagram - der er det for eksempel nesten ikke fett, men det er jo helt naturlig å ha litt fett på kroppen. Det er nok litt ironisk ment mot alle som skal være så perfekte. Det blir en motreaksjon fra min side. Jeg har ikke noe behov for å vise meg frem, jeg er ganske så fornøyd med kroppen min, jeg, men det er synd at jenter tror at slik skal det være, at det skal være perfekt, sier hun.

På Spotify har hun for lengst passert 150 millioner streams, hun har samarbeidet med stjernerappere som Tyler, The Creator og G-Eazy og hun har turnert med Kygo.

Likevel;

– Er det viktig å bli så kjipt svær? Vil man det? Om jeg klarer å selge ut saler med kapasitet på 1000-2000 overalt der jeg kommer, er det mer enn nok. Jeg tenker at det sunneste som artist, for det kreative, er når du kan få drive med det uten at det tar helt, helt av og ikke kan få være i fred. Om det skjer og du samtidig havner på en label hvor alt blir så stort, så vil livet ditt forandre seg for alltid, sier hun.

– Men jeg har lyst til å kunne leve av musikken, at jeg kan bruke 100 prosent av tiden min til å skrive musikk. Og at turneene betaler seg selv! Utover det er jeg ikke en person som trenger å ha så mye... Men et komfortabelt liv, kanskje!

Sondre Justad er informert om innholdet i dette intervjuet.

Publisert: 26.10.19 kl. 19:50







Mer om