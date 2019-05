HAR TIL SALT I GRØTEN: Ed Sheeran har en antatt formue på 1,8 milliarder kroner. Nå er han aktuell med et Justin Bieber-samarbeid. Foto: Markus Schreiber / TT NYHETSBYRÅN

Ed Sheeran doblet formuen

Dro inn over 900 millioner kroner i fjor og klatrer på britisk liste over rike musikere. Men det er langt frem til veteranene for 28-åringen.

Det er flere britiske medier som melder dette, deriblant BBC. Sunday Times står for den årlige listen, der Sheeran i løpet av 2018 skal ha fordoblet formuen fra 80 til 160 millioner pund.

Det siste tallet utgjør over 1,8 milliarder norske kroner.

Det spekuleres nå i britisk presse om Ed Sheeran er den artisten som har hatt det mest innbringende året noensinne, etter en verdensturné det siste året som avsluttes hjemme i England til sommeren.

Formuen blir neppe mindre av at Ed Sheeran i morgen, fredag, er klar for ny låt sammen med ingen ringere enn Justin Bieber, som Sheeran har skrevet for også tidligere. Den heter «IDC» (står for «I don’t care»), og både Sheeran og Bieber har denne uken vært aktive med å reklamere for samarbeidet på sine sosiale mediekanaler.

Og en noe fotoshoppet versjon av paret i skje-posisjon ...:

Det er imidlertid ganske langt frem til musikerkolleger med atskillig flere år på baken enn Ed Sheeran. Listen toppes av musikalkongen Andrew Lloyd Webber (71) som ifølge Sunday Times-listen skal ha en formue på ufattelige 820 millioner pund, eller 9, 36 milliarder norske kroner.

De to neste på listen er Sir Paul McCartney og hans kone Nancy Shevell med 750 millioner pund (8, 56 milliarder kroner) og U2 som samlet skal ha en formue på 583 millioner pund (6, 65 milliarder kroner).

Publisert: 09.05.19 kl. 20:09