A-ha annonserer konsert i Dubai: – Vi deltar ikke i boikott av noe land, by eller folk

Amnesty Norge mener de norske superstjernene bør si tydelig ifra hva de mener når de gjester De forente arabiske emirater til vinteren.

Mandag kom nyheten om at a-ha for første gang i historien skal spille i Dubai. Det skjer 11. februar 2020 og er en del av turneen «Hunting high and low». Konserten finner sted i operahuset i Dubai, som er den største byen i De forente arabiske emirater.

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty gikk tidligere i år hardt ut mot influensere som dro på sponsede turer til Dubai. Bakgrunnen var at flyselskapet Norwegian sponset influensere med flyreise til Dubai for å promotere reisemålet. På Instagram la flere ut bilder av seg selv på strender, shopping og restauranter.

I Dubai er blant annet homofili og transvestisme ulovlig.

– At norske influensere bruker tiden, ytringsfriheten og stemmen sin i det offentlige rom til å tilsynelatende ukritisk reklamere for Dubai, gir meg en litt vond smak i munnen, sa generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge til VG den gang.

Egenæs mener ikke at a-ha skal boikotte Dubai til vinteren. Men han håper at bandmedlemmene har et bevisst forhold til omstendighetene i landene der de opptrer.

– Dubai har store menneskerettighetsproblemer knyttet til ytringsfriheten, kvinners rettigheter, homofiles rettigheter, og ikke minst rettighetene til de mange gjestearbeiderne i landet. I tillegg er Dubai, som del av De forente arabiske emirater, en aktiv deltager i krigen i Jemen, en krig som har ført til en humanitær katastrofe for sivilbefolkningen og er kjennetegnet ved mange krigsforbrytelser, sier han.

Han mener bandet i det minste bør tørre å kritisere regimet når de er der.

– Når bandet har valgt å legge en konsert dit, vil Amnesty utfordre a-ha til å finne anledninger, under konserten eller i andre sammenhenger, til å gi uttrykk for at de støtter menneskerettighetenes verdier som ytringsfrihet, likestilling og likeverd. Dette er verdier Morten Harket har støttet i samarbeid med Amnesty tidligere.

– Finnes det signaler i det hele tatt på at ting er i endring hva gjelder homofiles rettigheter, fengslinger uten lov og dom og så videre?

– Da vi kritiserte influensere på sponset tur til Dubai, var det knyttet til at de tilsynelatende aktivt promoverte Dubai, uten å nyansere budskapet med noen av de mange skyggesidene i landet. De skyggesidene finnes i fullt monn fortsatt. At oppholdet også var direkte finansiert av landets myndigheter, gjorde det ekstra alvorlig.

KLAR TALE: Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge mener medlemmene i a-ha bør være bevisste sine roller som forbilder når de gjester Dubai i februar neste år. Foto: Ingeborg Huse Amundsen, VG

Vil ikke boikotte

Manager for a-ha, Harald Wiik, forteller til VG at bandet aldri har vurdert å boikotte Dubai i forbindelse med «Hunting high and low»-turneen.

– Hvilke konserter a-ha takker ja til avgjøres i hvert tilfelle av praktiske, produksjonsmessige, økonomiske og kunstneriske kriterier. A-ha deltar ikke i boikott av noe land, by eller folk på hele kloden, fastslår Wiik.

– Har bandet noen planer om å ytre seg om ytringsfrihet, likestilling og likeverd som Egenæs har forhåpninger om?

– A-ha støtter menneskerettighetens verdier, herunder ytringsfrihet, likestilling og likeverd. Det standpunktet kommer til å fortsette å komme tydelig frem i forskjellige fora og anledninger, som for eksempel i samarbeidet vi hadde med Amnesty om en utgivelse for å sette fokus nettopp på disse verdiene, sier Harald Wiik til VG.

