MÅ FRISKES OPP: VGs kommentator mener «Idol»-konseptet trenger en oppfriskning. Her er programleder Katarina Flatland og dommerenen Tshawe Baqwa, Andreas «TIX» Haukeland og Silje Larsen Borgan. Foto: Øyvind Ganesh Eknes/TV 2

Kommentar: Døende idol?

TV-konseptet «Idol» sliter i disse tider. Det må det være lov å juble litt for.

Ser du på «Idol»?

Kan du navnet på noen av årets deltagere?

Nei?

Ikke du heller?

Du er i så fall ikke alene: Seertallene for den snart 20 år gamle talentkonkurransen er dalende, med hele én av fem seere hektet fra siden forrige sesong.

Formatet har nødvendigvis blitt noe uttværet siden en blid rørlegger med luft mellom fortennene ble hele verdens hobbit. Noe annet ville nærmest vært naturstridig.

Men det er flere andre grunner til at moroa ubønnhørlig beveger seg mot sin naturlige datostempling.

Labert nivå

Selv for en som anmeldte forrige TV-sesong, er det en stor utfordring å komme på navnene til de som deltok. Casper? Carlisle? Kristian? Hvem var disse menneskene? Hvilket artistisk utbytte fikk de av sin deltagelse i programmet?

Fjorårets kunstneriske nivå var såpass labert at selv moderate høydepunkter stakk seg ut som sensasjonelle opptredener. Det manglet krutt, både da det kom til vokalprestasjoner og showfaktor i det joviale konseptet.

Et konsept som «Idol» tar ikke høyde for at de fleste unge artister i 2020 starter karrieren sin hjemme, som låtskrivere, sangere og merkevarebyggere. Dermed kommer fremadstormende norske navn som Isah og Girl In Red fra helt andre kanter enn en TV2-audition – helt uten behov for bekreftelse fra en russelåtskriver og hans dommerkolleger.

Anti-kjendis

Coronakrisen gjør heller ikke «Idol» noen tjenester. Mye tyder på at folk er pisslei kjendiser – i det minste den typen kjendiser som ser det som samfunnsnyttig å minne verden om at de er kjendiser, med alle tilgjengelige midler.

Gal Godots grufulle, kjendisassisterte tapning av «Imagine» har fått berettiget tyn fra alle internettets kriker og kroker. Taylor Swift, Billie Eilish og Rolling Stones har alle blitt utskjelt for sin rolle i den slapt gjennomførte internettfestivalen «Global Citizen» forrige helg.

ÅRETS FINALISTER: VGs kommentator mener det er lite sannsynlig å finne en ny stjerne i et konsept som «Idol». Foto: Helene Kjærgaard Sviland/TV 2

Og kanskje enda mer talende: De samlede strømmetallene i verden synker, parallelt med at stadig flere gigastjerner utsetter plateslippet sitt til presumptivt bedre tider. Det tyder på at hele fundamentet for Den Store Begivenheten knyttet til en albumutgivelse knaker i sammenføyningene.

Når selv etablerte stjerner sliter med å rettferdiggjøre sin egen eksistens, blir nødvendigvis terskelen for å engasjere seg for deres potensielle, men usannsynlige etterfølgere ekstra høy.

Overlever pandemien

Det sitter nok likevel trolig langt inne for TV2 å skrote programmet.

«Idol» har tross alt vist seg som en usannsynlig melkeku som gresser der ingen skulle tro at noen orket å kaste bort fredagskveldene sine. Med ujevne mellomrom har programmet kommet tilbake med overraskende engasjerende sesonger.

Det skal med andre ord mer til enn en simpel pandemi for å kverke «Idol». Men det må være lov å krysse fingrene for en real overhaling av konseptet – tiden er overmoden.

Publisert: 24.04.20 kl. 20:09

