MISTET NÆR VENN: Fay Wildhagen (26) er i sorg etter tapet av sin nære venn Anne Grete Preus. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Fay Wildhagen med hyllest til Anne Grete Preus: – Jeg savner alt ved deg

Artisten var nær venn og samarbeidspartner med den folkekjære sangeren.

Oppdatert nå nettopp

Søndag kom beskjeden om at Anne Grete Preus er død, 62 år gammel. Musikk-Norge står igjen i sorg, og en av dem som kjenner på det største savnet er Fay Wildhagen (26).

Til VG sier hun at Preus etterlater seg et enormt tomrom.

– Det er så uendelig mye godt å si om Anne Grete, vi har virkelig mistet en av våre store. En banebryter og en ledestjerne, men først og fremst et vakkert og raust menneske med store tanker, lun humor og plass til alle. Nå er vi i sjokk og dyp sorg, hun var en veldig nær venn.

Wildhagen og Preus har de siste årene kommet tett på hverandre gjennom musikalske prosjekter. I november i fjor var de to sammen på Lindmo hvor de snakket om vennskapet. Wildhagen forteller at de to møttes på plateselskapsfest, og at hun synes var som å møte dronningen av England.

Wildhagen har også lagt ut et Instagram-innlegg hvor hun hedrer Preus. Her deler hun sine beste minner med sin gode venn, og beskriver Preus som sin sjelevenn og bestevenn.

– Det var aldri noen tvil i vårt vennskap, det var bygget på betingelsesløs respekt, tillit, kjærlighet og beundring. Ingen tok meg så alvorlig som du, eller forsto meg slik du gjorde, skriver 26-åringen under en billedserie av de to.

Wildhagen var med å kore på Preus’ nye låt «Alt det som skinner» før jul, og har gjennom året dokumentert en rekke møter dem to imellom. Blant annet diskuterte de to sangdiktning med Knut Schreiner i forbindelse med By:larm tidligere i år.

Wildhagen la også i april i år ut et bilde av Preus i en Wildhagen-T-skjorte:

Der fortalte Preus og Wildhagen hvordan de traff hverandre første gang - på sommerfesten til deres felles plateselskap Warner Music.

– Det var et veldig mektig øyeblikk. Jeg var ny, en jypling og kjempenervøs på en fest jeg aldri hadde vært på før og der jeg ikke kjente noen. Så ser jeg dronninga, ja mer enn det - dronninga av England, sier Wildhagen i programmet, mens Preus smilende repliserer at Wildhagen var «ganske freidig» som ba om telefonnummeret hennes med en gang.

Når Anne Lindmo spør Fay Wildhagen om hennes sterke vennskap til Anne Grete Preus, svarer hun:

– Det er et sterkt vennskap fordi Anne Grete har en nysgjerrighet og ydmykhet som gjør at hun aldri kommer til å bli gammel.

Anne Grete Preus døde natt til søndag etter en tids sykdom.

– Jeg kan bekrefte at Anne Grete er gått bort i natt. Det er ikke mer å si enn at det er tungt, sa hennes pressekontakt Mona Olsen til VG søndag.

Olsen har vært prosjekt- og presseansvarlig for Preus de siste 13 årene. Kollegaen gjennom mange år sier hun lenge har visst at Preus har vært syk, men at hun hadde håpet at utfallet av sykdommen skulle bli et annet.

I 2007 fikk Preus nyresvulst. Før sommeren ble alle konsertene hennes avlyst etter at hun ble syk på nytt.

I høst skulle Preus på turné med forestillingen «Bjørneboe & jeg», men så ble alle konsertene avlyst som følge av sykdom.

Rockeartisten vant Spellemannsprisen hele fire ganger. Tre priser fikk hun for albumet «Millimeter» som hun ga ut i 1994. Det ble hennes største kommersielle suksess med 75 000 solgte eksemplarer.

I 2014 fikk hun hederspris under «Årets Spellemann». Året før ble Preus innlemmet i Rockheim Hall of Fame sammen med Lillebjørn Nilsen og Nora Brockstedt.

I 2014 ble artisten tildelt hedersprisen under musikkprisutdelingen. I år ble hun vinner av Bjørg Vik-prisen, som er en litteraturpris, skriver Porsgrunns Dagblad.

Mandag ettermiddag ble det holdt en minnestund for Anne Grete Preus ved Universitetet i Agder, der Preus var professor 2 i rytmisk musikk.

Ifølge studentavisen Khrono skulle Preus opp i stillingsprosent nå etter sommeren.

Publisert: 26.08.19 kl. 13:59 Oppdatert: 26.08.19 kl. 14:14

