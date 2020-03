POPYNDLING: Niall Horan, her på Graham Norton Show før jul i fjor. Foto: Isabel Infantes / PA Wire

Plateanmeldelse: Niall Horan – «Heartbreak Weather»: Flau bris

Ikke kast bort karantenetid på Niall Horan.

Nå nettopp

Det kan fremstå absurd å skulle forholde seg til og vurdere ny popmusikk idet Covid-19 tvinger en hel verden ned i knestående.

På den annen side er det jo nettopp i krisetider musikk er aller viktigst. Og for friske folk er muligheten til å dykke ned i albumopplevelser med hud og hår ett av få lyspunkter midt oppi alt det usikre og skumle.

I ukens platebunke finner vi blant annet «Heartbreak Weather», det andre soloutspillet i rekken fra Niall Horan, tidligere sanger i One Direction.

Empiri, statistikk og sunt bondevett tilsier at maks 1-2 eks-medlemmer av guttegrupper har noen reell sjanse til å lykkes kunstnerisk på egenhånd. Fra Horans gamle kvintett har disse for lengst satt seg på toget og forlatt perrongen.

Husker du denne, fra før Zayn Malik ga seg i 1D?

les også Plateanmeldelse: Harry Styles – «Fine Line»: Strømlinjeformet moro

Der Zayn Malik lefler med semi-kredibel r&b og Harry Styles dypper tærne i sjarmerende søttitallspoprock, er Niall Horan etter sine to album å dømme den kjekke, men litt enkle fyren som tilbringer dagene med å klimpre på en kassegitar, uten det helt store på hjertet.

«Heartbreak Weather» er en hul og uinspirerende utgivelse som begynner å tære på tålmodigheten etter få minutter. Et lavmål inntreffer tidlig med tredjehåndsfølsomme «Dear Patience», som bør kunne bli saksøkt av alle fra Pink («Just Like A Pill») til TLC («Dear Lie»). For øvrig står daft balladeri og datert minste-felles-multiplum-pop på menyen, uten en original vending i sikte.

Minst støtende er «New Angel» og «No Judgement», som dunster lett av henholdsvis disco og latin. De er kørka nok plassert mot slutten av skiva, når alt håp uansett for lengst er ute. Hovedpersonens småraspete røst ligger behagelig i øret, men det hjelper lite når han ikke har noe melde med den.

Oppsummert: Vask hendene. Hold fornuftig avstand til folk. Styr unna «Heartbreak Weather».

BESTE LÅT: «New Angel»

Publisert: 14.03.20 kl. 21:09

Les også

Fra andre aviser