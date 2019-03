SLET PÅ SKOLEN: Ed Sheeran. Foto: Markus Schreiber/TT NYHETSBYRÅN

Ed Sheeran sier han ble mobbet på skolen: – Gråt hver dag

Rødt hår, stamming og store briller var ifølge popstjernen ingen god kombinasjon for å bli populær på barneskolen.

Britiske Ed Sheeran (28) er en av verdens største artister dette tiåret, blant annet med fire Grammy-priser på peishyllen.

På barneskolen var det imidlertid lite applaus for lille Edward Christopher Sheeran.

I et intervju i forbindelse med kampanjen Love Music Hate Racism forteller han at den rødlige hårfargen ga ham trøbbel fra dag én. At han slet med stamming og hadde store briller gjorde ikke hverdagen enklere.

– Jeg hatet barneskolen intenst. Jeg gråt hver eneste dag, sier Sheeran.

– Flott å være rar

Nå mener han imidlertid at utseendet har vært til hjelp for karrieren – og at han bruker tid på å få barn og ungdom til å skjønne at det lønner seg å skille seg ut.

– Jeg har alltid sett litt snål ut og hadde ikke mye drag på jentene. Men da jeg begynte å spille musikk var det alltid sånn «å, det er han rødhåringen med den lille gitaren», og folk husker slikt. Og så begynner du å få litt oppmerksomhet fordi du er minneverdig. Så det jeg alltid sier til de unge nå er at det er flott å være rar.

Sheeran sier at skolen han gikk på hadde én nøkkel til popularitet: sport, og fotball især.

– Og jeg var ikke god i fotball, men da jeg begynte på videregående var det mer av en smeltedigel. Så da begynte jeg å spille gitar, og begynte å finne min plass.

Sheeran kan nå skryte av å stå bak tidenes mest populære låt på Spotify – «Shape Of You», den eneste som har passert to milliarder på streamingplattformen.

Han har også tatt med seg det beste fra oppveksten inn i privatlivet: Siden 2015 har han vært i et forhold med Cherry Seaborn, som han gikk i klasse med på videregående.

