PUSTES LIV I: Whitney Houston døde for over syv år siden, men kan neste år oppleves som hologram i samspill med fullt band. Dette bildet er tatt i februar 2011, temmelig nøyaktig ett år før hun døde.

«Whitney Houston» til Oslo

Iallfall som hologram.

Den avdøde superstjernen Whitney Houston er klar for Folketeateret i Oslo den 30. mars neste år. Det blir en full konsert med band, dansere, korister og digital koreografi rundt pop-divaens hologram.

Samtlige låter er digitalt remastret fra sine originalversjoner.

Mark Vaughan hos arrangøren All Things Live påpeker begeistret at dette er første gang denne konsert-teknologien kommer til Norge.

– Whitney Houston er en av de største musikkstjernene i vår generasjon. Hologram-showet er en en ekte utstilling av hennes talenter, med live-band i en unik og intim setting, sier han til VG.

«An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour» starter i Mexico i januar neste år og beveger seg raskt over til Europa for de neste fire månedene.

Det er selskapet BASE Hologram som står bak turneen, i samarbeid med Houstons etterlatte. BASE Hologram har tidligere gjort det samme med sangene til Roy Orbison og Buddy Holly, samt operaikonet Maria Callas.

Whitney Houston døde den 11. februar i 2012, bare 48 år gammel. Hun ble funnet i et badekar på et hotell i Los Angeles. Obduksjonen viste at drukning var dødsårsaken, men at hun samtidig hadde en hjertefeil. Det var også spor av kokain i kroppen hennes da døden inntraff.

Houstons personlige tragedie gjentok seg i juli 2015, da hennes eneste datter - Bobbi Kristina - gikk bort på nøyaktig samme måte som sin mor. Hun ble kun 22 år gammel.

Whitney Houston rakk å bli en prisgrossist i ordets rette forstand; seks Grammy-priser, 22 American Music Awards og 16 Billboard Music Awards. Hun fikk også gode kritikker for flere av sine filmroller, ikke minst i «The Bodyguard» mot Kevin Costner i 1992.

Vår egen Kygo er blant mange som har hjulpet til med å holde Whitney Houstons navn levende, da han tidligere i år fikk æren av å produsere en inntil da ukjent innspilling av Steve Winwoods «Higher Love».

