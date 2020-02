NY PYNT: Amber Rose på National Film And Television Awards i Los Angeles i desember 2018. Foto: Gotpap/ Starmax

Amber Rose forsvarer ansiktstatovering: – Gjør hva f... du vil

Modellen Amber Rose (36) går ut mot dem som kritiserer hennes nye ansiktstatoveringer.

Nå nettopp

Amber Rose er kanskje mest kjent som aktivist og eksen til Wiz Khalifa og Kanye West. Det vakte oppsikt da hun seks uker etter siste fødsel delte med sine 19,5 millioner følgere på Instagram at hun gjennomgikk fettsuging av hele kroppen.

Onsdag delte hun en ny endring på kroppen: Hun hadde tatovert sønnenes kallenavn i pannen. Hun har sønnen Sebastian (6) med Wiz Khalifa, han går under kallenavnet Bash. I oktober i fjor fikk hun Slash Electric Alexander sammen med kjæresten Alexander Edwards. Nå står det Bash og Slash nedenfor hårfestet hennes.

Tydeligvis har Rose fått en del reaksjoner på de nye tatoveringene, for natt til torsdag delte hun en tekstplakat der hun skrev:

PAR: Alexander Edwards og Amber Rose på en grammy-førfest i West Hollywood 8. februar 2019. Foto: Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Folk som sier at jeg er for pen for en ansiktstatovering er de samme folkene som ville sagt jeg er «for pen» selv om de mente jeg var stygg, og lyve for meg. Eller så ville de bare sagt jeg var stygg. Så uansett er moralen i historien: «Gjør hva faen du vil i livet»»

The Game hedret Kobe

Men Rose er lang fra den eneste kjendisen som har dekorert ansiktet den siste tiden.

Natt til torsdag delte rapperen The Game med sine 11,5 millioner Instagram-følgere at han hadde fått en tatovering i ansiktet for å hedre Kobe Bryant - Kobes autograf og et sidelengs åttetall, altså symbolet for evighet, over venstre øyenbryn.

Også Chris Brown har fått påfyll i ansiktet: «Flere tatoveringer i går kveld for min bror @chrisbrownofficial, her er Jordan-skoen jeg lagde nylig» skriver Joaquin Lopez, kjent som Ganga, tirsdag til sine 311.000 følgere.

Han legger ved fire bilder som viser artisten med tatoveringen, inkludert en skisse.

Ifølge E News! har tatovøren og rapperen samarbeidet før. I 2008 var det Ganga som tatoverte en Darth Vader-tatovering på Browns mage, en tatovering som dekker over noen av artistens eldre tatoveringer.

Underholdningsnettstedet skriver at Brown samler på Air Jordan-sko og ofte sees i dem.

Brown var også å se med Nike's Air Jordan-tatoveringen da han deltok på Grammy-utdelingen 26. januar. Han ankom den røde løperen sammen med datteren Royalty.

BLEKK: Chris Brown fotografert på Grammy-utdelingen for noen uker siden. Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

Like før jul ble Brown pappa på ny da han fikk sønnen Aeko Catori Brown.

Den nye tatoveringen er plassert like under pyramide-logoen for hans eget klesmerke, Black Pyramid.

Også artistene Post Malone og Drake er avbildet på Instagram-kontoen til Gangas tatoveringsstudio.

Publisert: 13.02.20 kl. 10:22

