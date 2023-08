SE, HUN PUSTER: Susanne Sundfør har stemmebånd som går utenpå oss alle. Her i et øyeblikks stillhet.

Konsertanmeldelse Susanne Sundfør, Øya: En nestenulykke

Øyas beste vokalprestasjon. Enormt publikum. Men Susanne Sundfør må snakke strengere til lydfolkene sine.

Her er et perspektiv for de som vil føle seg gamle: Det er allerede åtte år siden Susanne Sundfør gjennomførte en legendarisk festivalavslutning i Tøyenparken.

Så, selv om det føles som om minst halvparten av disse årene har forsvunnet i statlig pålagt hjemmesitting: De som ble født i 2015 skal begynne i tredje klasse denne høsten.

Da hadde 37-åringen også «Ten Love Songs» med seg. Popelektronika som ba om å bli spilt fra store scener.

Etter det har hun laget mektige album, bevares, men mer intime, eksperimenterende, i det hittil ikke særlig utforskede skjæringspunktet mellom jazz, samtidsmusikk og syttitallspop.

Da undertegnede så henne på forsommeren i fjor introduserte hun nye sanger, uten å forklare så veldig mye. De viste seg å være med på årets imponerende album, «Blómi».

Som i fjor er det «Leikara ljóð» derfra som åpner, med samtlige fjorten bandmedlemmer (altså inkludert haugalendingen selv) i et gospelkraftig, fingerklappende unikt nummer. Og ikke bare på grunn av artisten.

NEI, DET ER FULLT: Folkevandring til Susanne Sundførs Øya-konsert, helt til topps av Amfi

Sjelden har så mange publikummere foran Øyascenen Amfi vært så stille samtidig.

For øvrig en kolossal mengde mennesker. Allerede kvarteret før start er det folkevandring foran scene og oppover i bakkesidene.

Alt ligger altså til rette for en like legendarisk gjentagelse. Det blir det dessverre ikke.

Før Sundfør går videre til «Turkish Delight», virker det som hun sliter med øreproppene. Det blir en uforløst og forenklet tolkning. Rett etterpå, i forkant av «Kamikaze» mangler det lyd i en synth. Under låten drukner Sundførs vokal og forsvinner i bassen, så i synthene, og til og med i de ganske fislete trommene.

Ikke før konserten er låtmessig halvveis, i en vestkystvennlig countrypopete versjon av gjennombruddet «I resign» (2007) virker ting å være tilbake i balanse.

En nytolkning som glir smidig inn i gospel-leia som Sundfør musikalsk har lagt seg i. Der koristenes «hallelujah, show me all the glory» fremstår helt på sin plass.

JA, DET ER HALVT: Omtrent halvparten av Susanne Sundførs fjortenpersonersorkester.

Og for å snakke mer om koristene: De gjør alle fem (!) et verdig tilskudd til Sundførs unike vokal. Rohey Taalahs avsluttende «nobody told you»-improvisasjon i avslutningen av «Blómi» er burde vært filmet og delt på samtlige lydbaserte sosiale medier, i alle fall fram til neste Øyafestival.

Det var helt til å miste pusten av.

Det er også Sundførs eget vokalarbeid, spesielt på «Alyosha», der hun nok gang ser ut til å slite med ørepropper og ledninger. Uten at det påvirker resultatet. En vokal prestasjon som altså kun hennes egen korist kan måle seg med.

Avsluttende «Fare thee well» har undertegnede allerede opplevd fremført i ulike situasjoner, inkludert en solid tolkning av et elevband på en videregående skoleavslutning. La oss kalle den en moderne klassiker, selv om den er knappe fire måneder gammel.

Originalen balanserer er en fullendt avslutning på en konsert som egentlig var perfekt, men som dessverre ble torpedert av teknisk krøll i starten.

At Susanne Sundfør likevel står fjellstøtt gjennom sier det meste. For ikke å si alt.

