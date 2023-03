SKILLER LAG: Gunnar Greve (40, t.v.) og Øyvind «Vinni» Sauvik (47).

Gunnar Greve og Vinni bryter samarbeidet

Rapperen var Greves største klient før Alan Walker-eventyret startet. Nå som manageren setter kurs for USA slutter han å representere Vinni.

Det bekrefter begge overfor VG.

Dermed settes det strek for et 12 år langt samarbeid, som langt på vei var starten på det bransjemessige eventyret som Greves MER-selskaper har blitt, med over 100 millioner i omsetning i 2021.

– Vinni var egenkapital, humrer Greve om den økonomiske situasjonen da de startet.

Snart setter Greve og en stor del av forretningsvirksomheten hans kurs for Orlando i USA.

Der skal han og familien ha base mens større deler av verdens største musikkmarked forsøksvis skal erobres.

– Vanskelig

Fredag ble MER-oppbruddet markert med en bransje- og kjendistung fest på hotellet Sommerro i Oslo.

Og det er flyttingen som medfører at Greve og Vinni nå steder sitt manager/klient-forhold til hvile.

– Vi slutter å jobbe sammen på den måten vi har gjort. Vinni blir ikke representert av meg og MER lenger, slik han har vært, sier Greve.

IKKE BARE KRONER: Nå tar Gunnar Greve MER-virksomheten til USA, med mål om også å få tak i noen dollar.

Han er tydelig på at det ikke ligger noe ondt blod til grunn for bruddet.

– Nei, det er veldig, veldig vennskapelig. Litt som med mange andre jeg har jobbet med opp gjennom, hvor det har blitt en naturlig slutt, forteller Greve.

– Men med meg og Vinni er det vanskelig å finne en naturlig slutt, for han er kanskje min aller beste kompis.

– Sårt

Vinni kaller Greve en av sine beste venner.

– Det er egentlig veldig enkelt. Gunnar er på en mogul-reise, så han har rett og slett ikke kapasitet, sier Vinni om hvorfor de splitter.

– Det er jo litt sårt, det er trist å måtte si det, jeg tror ingen av oss egentlig har lyst til det, men det er sånn det må bli.

Rapperen, først kjent som sjef i gruppen Paperboys fra 2001 til 2010, mener han er heldig som har hatt Greve ved sin side i den andre, mer «voksne» og norskspråklige delen av sin karriere.

– Han har holdt det i gang og bare latt meg holde på med hva jeg har lyst til å holde på med, skrive låter og samtidig finne ut av hvem jeg er og hva jeg driver med, forteller Vinni.

– Nå som jeg kanskje begynner å få litt tak på det, er det helt naturlig, når han reiser, at jeg tar over tømmene på det her selv.

PÅ OPPTUR: Vinni og Gunnar Greve i 2012, med fersk og TV-drevet suksess i ryggen.

I 2012 ble Vinni med i den første sesongen av «Hver gang vi møtes» på TV 2.

En suksess, for å si det forsiktig, hvor artisten nådde et nytt og større publikum via coverversjonen av Halvdan Sivertsens «Sommerfuggel i vinterland».

Greves idé, understreker Vinni.

– Hadde det ikke vært for Gunnar, hadde jeg nok ikke vært i musikkbransjen de siste ti årene. Han har vært helt latterlig viktig.

Det har gått på tillit og kjærlighet, sier rapperen.

– Gunnar har ofte hatt større ambisjoner enn meg, men på mine vegne. Hele tiden vært vokteren av mitt musikkvirke, hypet opp, holdt det varmt og bare ordnet masse greier, mens jeg har fått lov til bare å kunne sveve. Gunnar er en kløktig forretningsmann og en strateg, alle de tingene jeg ikke er.

DOMMERTRIO: Vinni, Gunnar Greve og Sandeep Singh i 2015, den gang aktuelle som dommere i «Idol».

– Hva tenker du om å bli «alene hjemme» nå?

– Jeg føler jo at jeg er jævlig godt oppdratt, har gått en god skole: Gunnar Greve-universitetet. Det er ingen som har gått på det som ikke har utviklet seg og blitt større.

Vinni ler:

– Det er mange som har måttet ha seg et halvt år på stranden etterpå, bare for å «cool down» og komme seg! Men etter at man har prosessert alle inntrykkene sitter man igjen med en følelse av at man har vokst og blitt et bedre menneske.

Heftig operasjon

Elefanten i rommet heter Alan Walker.

Etter brakdebuten med «Faded» i 2015 – som har 1,7 milliarder strømminger på Spotify nå, og 3,4 milliarder på YouTube – har Greve og MER holdt den nå 25 år gamle bergensk-britiske artistens karriere gående, med et visuelt særpreg og et internasjonalt nedslagsfelt som bringer enorme summer inn i kassen.

Vinni er også en del av denne suksessen. Walkers sanger har ofte både åtte, ti og tolv krediterte låtskrivere, og Vinni har sin signatur på et tyvetalls av dem.

GULLGRUVEN: Alan Walker, her på MER-avskjedsfesten med sin kjæreste, finske Viivi Niemi.

To av disse – «Alone, Pt. II» og «On My Way» – har alene snart en milliard avspillinger til sammen på Spotify.

Og dette samarbeidet skal Greve og Vinni fortsette.

– Selvsagt, sier Greve.

– Ingenting som er gøyere enn det, mener Vinni.

– For det første er det moro å skrive poplåter, men jeg følte jeg måtte lære meg faget mitt på nytt. Givende for min egen del, og så er det jo stort å få lov å være med på, med så mye flinke folk.

FAMILIEUTFLUKT: Gunnar Greve tar med forloveden Henny Stenshaug Pettersen (30) og parets to barn til USA.

Samtidig er det liten tvil om at det er Walker-businessen som nå lokker Greve over til USA.

– Helt naturlig. Den Alan-operasjonen er jo så svær og heftig, det ville være uklokt å ikke prioritere den, sier Vinni.

Gloriøs slutt

Han og Greves samarbeid som artist og manager går imidlertid ned med flagget til topps.

Etter albumet «Oppvåkningen» i 2012 har han turnert en del, men antallet nye Vinni-sololåter utgitt siden da er fortsatt under ti.

En av disse er imidlertid «Glorie», som tok av tidlig i 2022.

Fredag ble den en av de seks nominerte til «årets låt» på Spellemannprisen. Og den har 27 millioner avspillinger på Spotify – et stort tall i Norge, hvor fjorårets mest spilte låt har 40 millioner.

Akkurat hvorfor «Glorie» har slått an så godt, er Vinni usikker på, sier han.

– Hadde jeg visst det skulle jeg gjort det hver gang. Det er litt sånn som jeg husker med «Sommerfuggel», så bare lurte jeg på hva jeg hadde gjort som folk synes er så jævla fett, for det kan jeg i hvert fall gjøre da. Det er ingen som vet noe. Hvis folk hadde visst det, hadde alt funket.

Inntil videre skal Vinni styre karrieren sin selv, forteller han.

– Men jeg har jo mange flinke samarbeidspartnere. Jeg har satt sammen et team rundt meg, hvor jeg liksom er edderkoppen i midten. Og så er det ikke nødvendigvis den mest krevende oppgaven å skulle booke en «Skal vi danse»-opptreden hvert tiår, ler han.