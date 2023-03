KOMMER I KYGO-DRAKT: Paul McCartney (t.v.) og Michael Jackson, her sammen i 1983.

Kygo slipper remiks av Michael Jackson/Paul McCartney-klassiker

«Say Say Say» fra 1983 får bergensk behandling.

Det melder Kygo selv, i sine sosiale mediekanaler.

Han skriver at remiksen slippes kommende fredag. Det skjer etter at han allerede har testet den på publikum, ved å spille den på sine konserter de siste par månedene.

– Jeg hadde så mye moro med å lage denne, forteller Kygo.

HAR TESTET: Kyrre Gørvell-Dahll (31), best kjent som Kygo.

Omslaget han poster omtaler låten som en «official remake», hvilket antagelig betyr at både McCartney og Jacksons rettighetsforvaltere har gitt tommel opp for prosjektet.

Kygo har tidligere hatt suksess med remikser av gamle hits.

Hans versjon av Marvin Gayes «Sexual Healing», sluppet i uoffisiell versjon på SoundCloud, var med på legge grunnlaget for hans store gjennombrudd snart ti år tilbake.

I 2019 fikk han en stor hit – særlig i Europa – med en ny vri på Whitney Houstons cover av Steve Winwood-hiten «Higher Love».

I kjølvannet av den kom det også Kygo-versjoner av Donna Summers «Hot Stuff» og Tina Turners «What’s Love Got To Do With It».

