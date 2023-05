HOLDER KOKEN: David Guetta, her i sving under Brit Awards i februar.

David Guetta til Findings-festivalen

Den franske DJ-veteranen vender tilbake til Norge i august.

Det opplyser Findings-arrangør Sky Agency til VG. De omtaler dette som «et mye etterspurt Findings-comeback». Festivalen finner sted på Bislett stadion i Oslo 18. og 19. august.

Det er ikke lenge siden 55-åringen sist besøkte landet. Men siden sist har han utvidet CV’en med en av sine største hits til nå.

Guetta var nemlig bare så vidt gått av scenen på Palmesus i Kristiansand i fjor, da han slapp Bebe Rexha-samarbeidet «I'm Good (Blue)» – musikalsk tungt basert på den nå 25 år gamle Eiffel 65-landeplagen «Blue (Da Ba Dee)».

Låten toppet VG-lista i åtte strake uker. Den gikk også til topps i en rekke andre land verden rundt, og ga Guetta hans beste listeplassering i USA noensinne, fjerdeplass på Billboard Hot 100.

Med andre ord, endelig like høyt som det to av hans norske venner klarte for ni år siden.

Et annet nytt navn til årets Findings er de norske, stadig hitproduserende festveteranene Broiler.

Fra før er Ballinciaga, Stig Brenner, Kamelen, Ramón, Roc Boyz og Victoria Nadine norske artister bekreftet til festivalen.

Den jamaicanske dancehall-legenden Sean Paul er blant de internasjonale stjernene som tar turen til Bislett.

David Guetta besøkte også Findings i 2016, uten at VGs anmelder ble særlig imponert.

