Beyoncé med kontroversiell konsert

Superstjernen Beyoncé har holdt sin første konsert på flere år. For et spesielt invitert publikum i Dubai, hvor homofili er forbudt.

Ifølge musikknettstedet Pitchfork har ikke Beyoncé opptrådt live siden 2020. Og det skal være fire år siden hun holdt en full konsert. Når hun endelig velger å sette opp et fullt show igjen, går det ikke upåaktet hen at den ble holdt i Dubai lørdag kveld.

Dubai er et av 7 sjeikdømmer i De forente arabiske emirater, hvor homofili er forbudt. Amnesty skriver at: «I Dubai og Abu Dhabi kan personer bli dømt til fengselsstraff for dette. Kriminaliseringen av homofili betyr også at homofile og lesbiske personer har lite beskyttelse mot hatvold, fordi de risikerer selv å bli straffet eller utsatt for overgrep hvis de anmelder volden.»

Konserten skal ha blitt holdt som en uoffisiell åpning av luksushotellet Atlantis the Royal, og da kun for inviterte journalister og influensere. Ifølge avisen The Guardian, spilte hun hele 19 sanger, blant annet sangen «Brown Skin Girl» som hun sang sammen med sin 11 år gamle datter Blue Ivy.

Ingen sanger fra «Renaissance»

Superstjernen skal imidlertid ikke ha tatt med en eneste sang fra sitt siste album «Renaissance». Dette albumet har blitt sett på som en hyllest til svarte og skeive musikk-pionerer og miljøer, ifølge The Washington Post.

Fans av flere store stjerner har de siste årene jobbet for å hindre artistene i å opptre i De forente arabiske emirater eller i Saudi Arabia. Nicki Minaj avlyste etter press en konsert i Saudi Arabia i 2019. Men Justin Bieber trosset kritikken opptrådte i samme land i 2021, skriver The Guardian.

Nå reagerer mange på at Beyoncé valgte å kaste lys over åpningen av luksushotellet.

En skriver at: «Det byr meg imot at #Beyonce og andre celebriteter støtter #Dubai. Ikke glem hva dette landet står for sammen med 80+ andre? Henrettelser, tortur og fengsel på livstid er hva mennesker i #LHGBTQ miljøet risikerer. Skam dere alle dere som står og ser på og ikke sier noe.»

Andre mener Beyoncé slipper mye billigere unna med dette, enn det fotballstjernen David Beckham gjorde, da han dro til fotball VM i Qatar.

Det var foto- og videoforbud på konserten, men mange videoer har likevel lekket ut, blant annet på Twitter. Denne ble publisert på en fanside: