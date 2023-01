TIRSDAG: Cardi B i Queens County Criminal Court i New York.

Her er Cardi B i retten igjen – holdt ikke tidsfristen

Cardi B (30) skulle ha fullført 15 timers samfunnstjeneste innen tirsdag, men har ikke gjennomført en eneste time.

Superstjernen ble i september i fjor idømt samfunnstjeneste i forbindelse med to voldsepisoder på en strippeklubb i New York i 2018.

Sjalusidrama skal ha vært bakgrunnen for at Cardi B og to i hennes følge gikk løs på to kvinnelige bartendere.

Etter først å ha nektet skyld, la Cardi B seg langflat i retten for fem måneder siden. På den måten slapp hun fengselsstraff.

Men tirsdag var det duket for ny rettshøring, skriver TMZ, siden Cardi B ikke har fullført straffen innen fristen – altså 17. januar.

Nå har artisten, som så sent som i juli i fjor opptrådte på Stavernfestivalen, fått utvidet frist – nærmere bestemt til 1. mars.

En representant for Queens County Criminal Court i New York sier til TMZ at Cardi B så langt ikke engang har startet på samfunnstjenesten. Nå er det angivelig lagt planer for at hun skal gå i gang, i Queens.

Hva slags arbeid 30-åringen skal settes i sving med, er ikke kjent.

ANKOMSTEN: Cardi B var iført sorte solbriller da hun ankom retten.