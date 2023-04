SAMLER LØSE TRÅDER: Astrid S lader opp til sitt forestående andrealbum.

Plateanmeldelse: Astrid S – «Felt Cute Might Delete Later EP»: Smakfullt mellommåltid

Astrid S varmer opp til albumslipp med en låtbukett som er vanskelig å mislike.

Tiden flyr: Det er allerede tett på tre år siden Astrid Smeplass ga ut debutplaten «Leave It Beautiful», og oppfølgeren er varslet senere i år. I mellomtiden serverer 26-åringen den kokett titulerte EP-en «Felt Cute Might Delete Later», der hun samler løse musikalske tråder som av ymse grunner ikke passer inn på den kommende platen.

Tre av de fire låtene på «Felt Cute…» er allerede utgitt. Best av disse er svale og sommerlige «Side Effects», som lener seg mot en boblende UK garage-beat og lekre R&B-akkorder.

Selvforklarende «Fuck Off» er det groveste og morsomste innslaget hittil i Astrid S-katalogen, komplett med linjer som «is that your mouth or your asshole?/ 'cause what comes out is the same shit» og en temmelig uimotståelig melodi. Til sammenligning blir «Expiration Date_demo_V2.vaw» en smule ordinær og uforløst.

Den dagsferske singelen «Darkest Hour» skal visstnok ha blitt skrevet med en Justin Bieber-duett i tankene. Optimistisk, ja visst, men selve låten er genuint likandes – selv om den skjemmes av lyriske lettvintheter som «hand on my heart, I'd die for you/ nobody can love you in the way I do».

«Felt Cute…» er en sjarmerende bagatell som først og fremst viser at Astrid S ikke trenger å prøve så veldig hardt for å lykkes. På andrealbumet forventes enda mer dristighet.

BESTE LÅT: «Side Effects»