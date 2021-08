PÅ SAMME LAG: Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal og Miniøyas daglige leder, Solveig Riiser, oppfordrer regjeringen til å forlenge coronastøtte-ordningene frem til sommeren 2022.

Ber regjeringen forlenge støtteordningene til neste sommer

TØYENPARKEN (VG) – Krisen for kulturlivet er ikke over når tiltakene tar slutt, sier Oslos kulturbyråd. Han oppfordrer nå regjeringen til å forlenge coronastøtte-ordningene frem til neste sommer.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Sammen med daglig leder i Miniøya, Solveig Riiser, ser Omar Samy Gamal utover et areal som har ligget konsertbrakk de to siste somrene, både i forbindelse med to avlyste Øyafestivaler og dennes avlegger for barn og barnefamilier, Miniøya.

– For å gi en viss trygghet og forutsigbarhet mener jeg at ordningene bør forlenges med ett år, til neste sommer, sier Gamal.

Kulturlivet har lang planleggingshorisont, påpeker han.

– Krisen for kulturlivet er ikke over når tiltakene tar slutt, da må alle de utsatte regningene betales uten at det vanlige driften har kommet i gang igjen. Kulturlivet går inn i 2022 med ubetalte regninger og usikre inntekter, sier Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal.

les også Gladnyhet etter store Oslo-arrangementer: Null bekreftede smittetilfeller!

Foreløpig varer regjeringens coronastøtte-ordninger ut oktober. Miniøyas Solveig Riiser er glad for både stimuleringsmidler og kompensasjonsmidler, men legger til at økonomien er hardt rammet, både for Miniøya og deres underleverandører, inkludert artister.

– Hva kulturrådet faktisk ender opp med å dekke for Miniøya 2021 får vi tidligst svar på i 4. kvartal, og dette gjør at vi også bærer med oss en stor usikkerhet inn mot kalenderåret 2022 og neste festival, sier hun på spørsmål om Miniøya faktisk frykter avlysning også i 2022, men da av andre grunner enn de smittevernmessige.

les også Sår tvil om Valle Hovin som konsertarena

Den sene saksgangen av søknadene om stimulerings- og kompensasjonsordningene hos Kulturrådet er med på å forsterke usikkerheten rundt å fortsette planleggingen av kommende prosjekter, mener begge,

– Hver gang regjeringen venter med å forlenge ordningene, så dør kulturlivet litt. Nå er det viktig å skape trygghet for det neste året, sier Omar Samy Gamal

Han legger til:

– Kulturlivet er helt klare på at de kommer til å ha behov, og at det kommer til å være betalingsproblemer i lang tid. Betalingsutsettelsene som har vært gitt skal betales tilbake med høye renter.

les også Har ventet i ni måneder på støtte fra Kulturrådet

En egen undersøkelse som Oslo kommune har gjort blant dem som mottar driftsstøtte av kommunen – rundt 150 ulike kulturaktører i Oslo – viser et inntektsbortfall på 153 millioner i 2020. Samlede inntekter sank fra 503,2 millioner til 376,9 millioner fra 2019 til 2020.

Det forsvant over 1000 prosjektstillinger – om lag 500 hvert år – i 2020 og 2021.

Undersøkelsen ble tatt opp før sommeren, så utslaget av avlyste festivaler er ikke kommet med, men 2021 har blitt mye likere 2020 enn det kommunen trodde i starten av dette året, forklarer Omar Samy Gamal.

les også Slik er Rajas klagenemnd

– All den tid vi må forholde oss til smittevern og konsekvensene av pandemien i lang tid fremover vil dette helt klart påvirke oss også i 2022. En forlengelse av ordningene ville gitt et helt annet handlingsrom og sikkerhet enn det som er utgangspunktet vårt nå, sier han.

Statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet sier at de hele tiden har lovet å hjelpe kultursektoren gjennom krisen, og at det løftet er blitt holdt.

– Så vil jeg legge til at vi har jo sett gjennom de ulike fasene av pandemien at de store og generelle ordningene ikke alltid treffer slik vi ønsker at de skal. Vi har lyttet og justert når vi kunne, og det må vi fortsette med. Det er ikke sikkert alle har det samme behovet for hjelp frem mot sommeren 2022, men det kan være nødvendig med mer spisset og målrettet tiltak fremover, skriver Lind i en e-post til VG.