SUR OG ALENE: Lana del Rey synger ikke om maling som tørker. Bare nesten

Albumanmeldelse Lana del Rey – «Blue banisters»: Steinway to heaven

Lana del Rey er bare seg selv, hjemme ved klaveret.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

Lana del Rey sitt åttende album er en skuffelse. I alle fall på papiret. Her er ikke en eneste smart låttittel.

Albumnavnet i seg selv er noe så hverdagslig som malte gjerdestolper, eller hva man nå skal oversette banisters med. Coveret er Lana, et malt gjerde og to schäfere.

Bak den hverdagslige tittelen skjuler det seg noe så ordinært som et klaverdrevet album om å være hjemme.

Slik vi alle har vært. Og for første gang kan man faktisk kjenne seg igjen i Lana del Rey: Glamouren er borte. Hverdagsstillheten har tatt over.

For eksempel på «Black Bathing Suit», en seig, drømmende (en pleonasme i denne sammenhengen, ja visst) Lana del Rey-låt. Med dumsmarte tekstlinjer som «If this is the end, I want a boyfriend».

Slikt bare Lana del Rey kan lire av seg og samtidig fremstå smart og nonchalant. Samtidig som hun både parafraserer sin egen «National Anthem» og sluttsekvensen til «Rocky Horror Picture Show».

«Dealer» er den eneste stedet som koker over av både utagerende aggresjon og indre irritasjon. I et passe lugnt Sergei Gainsbourg-arrangement. Flere låter holder så mye tilbake at man virkelig skal nærlytte for å sette pris på nyansene.

Slik blir «Blue Banisters» en utgivelse for de som virkelig lytter. Superfansen som kanskje lurer på hvordan hun egentlig har hatt det i pandemien. Som likevel ikke vil finne et eneste seriøst svar her. Men det finnes her. Godt gjemt.

En sentral del er at «Blue Banisters» er samtids-Lana. En annen del er at det muligens er på tide å anerkjenne Lana del Rey som en seriøst produktiv artist, som ikke alltid treffer virkelig blink, så som med «Norman Fucking Rockwell». Men som heller ikke skaper noe virkelig håpløst.

Hadde man hadde slått sammen marsutgivelsen «Chemtrails Over the Country Club» med denne, hadde man fått en fantastisk oppfølger til karrierehøydepunktet. På samme vis som Taylor Swift toppet hjemmesitteråret 2020 med å gi ut to album som gikk i en helt ny retning.

I stedet må vi ta til takke med den Joni Mitchell-klingende «Sweet Carolina», med tekstlinjer som hos de fleste andre hadde fremstått som en parodi: «You name your babe Lilac Heaven/ After your iPhone 11».

Det er på ingen måte genialt.

Men det er hundre prosent Lana del Rey.