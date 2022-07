FIREBARNSFAR: Manager Gunnar Greve har fått sitt fjerde barn.

Gunnar Greve pappa for fjerde gang: − Skal hete Gunnar som far, oldefar og tippoldefar

Manager og tidligere «Idol»-dommer Gunnar Greve (40) har fått en sønn.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser Greve selv på sin Instagram-profil.

Den ferske verdensborgeren er født 23. juni, fremgår det av innlegget som ganske lyder:

– Gunnar Greve d.y. 23.06.22.

Dette er Gunnar Greves fjerde barn. Han har med det siste familietilskuddet nå to barn med Henny Stenshaug Pettersen (29), samt to barn fra sitt tidligere ekteskap.

Bildene Greve selv har lagt ut på Instagram viser at den lille guttebabyen får besøk av sine tre storesøsken.

I en SMS til VG bekrefter Greve at sønnen er oppkalt i Greve-tradisjonen:

– Han skal hete Gunnar, han også. Som far, oldefar og tippoldefar. Det føles fantastisk å bli far for fjerde gang og for første gang til en liten gutt, skriver en glad Gunnar Greve til VG.

Den nybakte firebarnsfaren understreker imidlertid at det er hans kjære som fortjener hyllest:

– Men stadig er det mor Henny og hennes utenomjordiske innsats som er gjenstand for størst beundring og respekt her altså! skriver Greve videre.

Se video: Baby-ritual – henger flere meter over bakken