Håvard Rem om Hans-Erik Dyvik Husby: − Han var for snill

Håvard Rem (62) skrev bok om «Hank von Helvete» for snart ti år siden. I dag beskriver Rem sin avdøde venn som «for god for denne verden».

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent som Hank von helvete, døde fredag. Nyheten om den markante rockeskikkelsens bortgang ble mottatt med stor sorg blant kjendisvenner og fans verden over.

Håvard Rem, forfatter, lyriker og journalist i Dag og Tid, befinner seg for tiden på jobboppdrag i USA. Det var han som skrev biografien «HANK» i 2012, og de to ble godt kjent. Da Rem fikk vite om vennens død fredag, satte han seg ned og skrev et dikt til Husby.

På spørsmål fra VGTV om hvilke følelser han sitter med etter dødsbudskapet, svarer Rem:

– Trist.

Han blir stille før han fortsetter:

– Det eneste jeg kan si utover trist, er egentlig det jeg skriver i diktet.

På spørsmål om hvordan han vil beskrive Husby som menneske, svarer Rem at han var «snill, snill, snill».

– Er det ikke noe som heter, selv om det er en klisjé, for god for denne verden? Det var han. Han var for snill. Ga for mye. Han var ikke snill nok med seg selv. Han var snill med alle andre.

Rem sier i en vise han har skrevet om Hank tidligere at verden ble for liten for rockeren. Han gjentar budskapet nå.

– For Hans-Erik så var det som om verden var for liten for det store hjertet hans. Han var en stor sjel. Han ville favne alt og alle.

SPILTE SAMMEN: F.v. Håvard Rem, Hans-Erik Dyvik Husby og Simen Rem på Litteraturfestival i Lofoten i 2013.

Rem mener at Hank brukte veldig mye av livet sitt på å flykte fra verden.

– Til å bedøve seg. Jeg åpner jo boken med noe som kom til å prege hele livet hans, sier Rem – og sikter til at Hans-Erik Dyvik Husby mistet moren da han var liten gutt.

– Det var jo seksårsdagen. Fødselsdagen da han ble seks år. Og som jo ble feiret, men samtidig så døde moren hans på den dagen. Hele livet ble på en måte preget av den kollisjonen da, som det var mellom å skulle feire fødselsdagen og miste moren, sier Rem.

I det ferske diktet han har skrevet til sin venn, bruker Rem ordet «kjøttsårnakenheten». Det er den triste seksårsdagen han peker på.

– Altså, det var et kjøttsår. Det er medisinsk. Det er et sår som ikke vil gro, og som må behandles. Det ble det ikke. Også brukte han mye av livet på å behandle det selv.

Mange av Husbys nærmeste venner har omtalt han som «hertis» i sine minneord.

– Sånn som han selv forklarte det, så er det en forkortelse for Hertugen, forklarer Rem og sier at betegnelsen knytter seg til en favorittbok Hank hadde, nemlig Jens Bjørneboes «Hertug Hans».

– Han var jo en lesehest.

LES HELE DIKTET FRA REM TIL HUSBY Nordlandssommerhjertet ditt Verden ble for liten Smålighetens skumringsdritt Hertis ble så sliten Vinternordlyshjernen din Verden ble for liten Snusfornuftens lampeskinn Hertis ble så sliten Elvisambisjonen din Verden ble for liten Karrierebyggetrinn Hertis ble så sliten Kjøttsårnakenheten din Verden ble for liten Mørket savnet gutten sin Hertis var så sliten Verden vokste når du sang Den ble nesten hel Hvil i mørketidens fang, nordlandssommersjel Vis mer

Rem mimrer tilbake til da de samarbeidet om boken, som rommer over 500 siders livshistorie.

– Det blir som om du skulle intervjuet meg nå i de neste to årene. Det blir som et intervju som varer i flere år, sier han og forklarer at det oppsto et tillitsforhold, der Husby tok ham med inn i livet sitt.

Rem og eldstesønnen Simen Rem (32) har i årene etter bokutgivelsen også turnert sammen med Husby.