Plateanmeldelse: Pusha T – «It’s Almost Dry»: Kokainkonge på kjente trakter

Det blir mye hvitt pulver i monitor når Pusha T kroker opp med Pharrell og Ye.

På sitt beste er Pusha T en av de mest engasjerende rapperne som vandrer på denne kloden – en giftig, iskald og teknisk begavet rimsmed som helt uanstrengt fillerister globale burgerkjeder så vel som rivaliserende rappere.

Bare spør Drake, som fortsatt ikke helt ser ut til å ha ristet av seg effekten av den oppsiktsvekkende nådeløse disselåten «The Story of Adidon» (2018).

Gjennombruddet kom for temmelig nøyaktig 20 år siden, da duoen Clipse – Pusha og broren Malice, som i ettertid har omfavnet Gud og skiftet navn til No Malice – traff tidsånden klokkerent med den Neptunes-produserte singelen «Grindin» og det påfølgende debutalbumet «Lord Willin’».

Et tema som har holdt seg relativt konstant i Virginia-rapperens lyriske univers siden da, er kokain – både som yrkesvalg, livsstil og metaforisk overflødighetshorn. Så også på tullete typisk titulerte «It’s Almost Dry» (en referanse til et nymalt mesterverk eller kola, tro?), 44-åringens fjerde soloalbum.

Her tyter det ut referanser til det hvite snøftepulveret fra alle kanter, ofte med herlig resultat («the money counter ding is so exciting/ summertime, Winterfell, I'm the Night King/ the Colgate kilo, the hood needs whitening»).

Produsentansvaret er denne gangen fordelt mellom Kanye West (som var tungt til stede på den glitrende forgjengeren «Daytona» fra 2018) og Pharrell Williams, mannen som mer enn noen andre sørget for at verden åpnet ørene for Pusha T. Dermed er ikke ringen bare på sett og vis sluttet – de to produsentene får i tillegg ut ulike sider av hovedpersonen.

Stemningen er gjennomgående mørk og paranoid, med gullkorn som teller innledende «Brambleton» (et brutalt oppgjør med en tidligere manager), klaustrofobiske «Let the Smokers Clean the Coupes» og truende «Just So You Remember», som klarer seg med et obskurt britisk 70-tallssample, en basslinje og perkussive elementer for å dunke inn poenget.

Alt er imidlertid ikke like vellykket: John Lennon-via-Donny Hathaway-parafraserende «Dreamin of the Past» kommer utstyrt med et Ye-vers som må være blant historiens korteste, og selve låten greier aldri å klore seg ut av det hektiske lydbildet. Lil Uzi Vert-samarbeidet «Scrape It Off» oppleves malplassert i sammenhengen.

Og det er ikke til å komme utenom at det monomane kola-preiket tidvis føles noe raust dosert.

Det er imidlertid all grunn til å applaudere at King Push fortsatt holder koken. Ingen andre behersker akkurat dette uttrykket bedre, og et nytt mesterverk kan trolig komme fra denne kanten når som helst.

BESTE LÅT: «Just So You Remember»