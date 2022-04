RØD LØPER: Shawn Mendes på Oscar-utdelingen i Los Angeles i mars.

Shawn Mendes (23) åpen om usikkerhet: − Vanskelig ikke å føle at jeg mislykkes

Artisten deler i et personlig innlegg at han til tross for suksessen sliter med å ikke føle seg mislykket.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Kanadieren åpnet seg tidligere denne uken og delte et notat på sin Twitter-konto der han har nær 27 millioner følgere.

Han snakker der om viktigheten av å være ærlig, og om flere ting han er redd for. Han skriver at han er redd for at folk vil like ham mindre eller kjede seg om de vet sannheten.

«Sannheten på nåværende tidspunkt er en 23-åring som stadig føler at han enten flyr eller drukner.» skriver Mendes.

Han skriver også at han er OK, men at han håper det å være ærlig om dette kan treffe noen.

USIKKER: Mendes på American Music Awards i Los Angeles i november 2019.

«Sannheten er at selv med så mye suksess, synes jeg fremdeles det er vanskelig ikke å føle at jeg mislykkes. Overfokusert på det jeg ikke har, glemmer å se alt jeg har. Sannheten er at jeg er overveldet og overstimulert.»

Han fulgte opp med flere meldinger, der han understreket at han hadde det bra.

«Jeg jeg tenkte vel: «Om jeg føler på alt dette med alle velsignelsene jeg har, kan jeg bare tenke meg hvor mange som føler det samme, og jeg vil ikke at de skal føle seg alene.»»

Etter å ha delt tankene, retvitret Mendes også en melding fra en fan som skrev «Dette føles som en klem fra ham» og skrev tilbake: «Det gjør meg glad, dette er definitivt en klem fra meg.»

Tidligere i år åpnet Mendes opp om bruddet med Camila Cabello (25) og sa han var alene og hater det. Han har også sagt han alltid vil elske eksen.