VELBEMIDLET: Lene Marlin, her som mentor i «The Voice» våren 2019.

Lene Marlin tok ut rekordutbytte i 2021

Aldri før har artisten tatt ut mer i utbytte fra selskapet hun opprettet i 2006.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Lene Marlin Pedersen (41) huskes som artist primært for to store hitlåter hun ga ut i 1999.

Den internasjonale suksessen som fulgte har vært økonomisk forvaltet med stor gevinst. I 2020 hadde hun en formue på 22 millioner kroner.

Verdiene i Lene Marlins selskap Mellowmoment AS har ballet på seg primært via rettighetspenger for hennes musikk, og investering i aksjer.

Nå foreligger selskapets årsregnskap for 2021. Det viser at Lene Marlin i fjor tok ut et utbytte på fire millioner kroner.

Det er en uvanlig manøver fra hennes side.

Aksjemillioner

Som VG omtalte i 2016, tok hun kun ut utbytte én gang i løpet av selskapets ti første år, i 2011, da på 440.000 kroner.

Siden da har hun tatt ut 2,8 millioner i 2016 og 653.000 i 2018.

I tillegg til de fire millionene hun tok ut i 2021 hadde hun lønn på 661.000 kroner. Selskapet betalte inn 206.000 kroner i skatt i fjor.

DA DET TOK AV: Lene Marlin i 1999, året hun slapp «Unforgivable Sinner» og «Sitting Down Here», begge store slagere.

Mellowmoment AS, som artisten eier alene, hadde 1,92 millioner i omsetning og resultat før skatt på 936.000 i 2021.

Årsomsetning på ca. to millioner har vært vanlig for selskapet i mange år.

Resultatet har imidlertid variert en del, i takt med gevinst fra investeringer.

I 2017 hadde selskapet en aksjegevinst på 4,8 millioner. I 2020 var det notert en gevinst på to millioner.

Disse årene landet resultat før skatt på henholdsvis 6,8 millioner og 3,2 millioner.

Solid egenkapital

Lene Marlin får neppe kemneren på døren med det første.

Egenkapitalen i selskapet hennes er ifølge 2021-regnskapet på 15,2 millioner.

Denne nådde sitt foreløpige høydepunkt i 2017, da den lå på litt over 19 millioner.

PAR: Lene Marlin og Kåre Conradi ble sammen i 2007. Her avbildet i 2018.

Ifølge Dagbladet solgte Lene Marlin og forloveden, skuespiller Kåre Conradi (50), nylig sin 174 kvadratmeter store Frogner-leilighet til 15,65 millioner kroner.

De betalte 7,35 millioner for den i 2009.

Kåken gikk riktignok nå til 750.000 under prisantydningen på 16,4 millioner, men hadde altså godt og vel doblet sin verdi siden paret kjøpte den.

I 2020 fikk paret sitt første barn, datteren Ellie. Lene Marlin har holdt lav profil i etterkant.

Sist hun ga ut et nytt album var i 2009. Hun var med i første sesong av «Hver gang vi møtes» i 2013, og stilte som mentor i «The Voice» i 2017 og 2019.

VG har bedt Lene Marlins manager Jan Erik Haglund om kommentar til denne saken.