KRISTEN: Kanye West, her selv på prekestolen i Lakewood Church i Houston i 2019.

Pastor saksøker Kanye etter påstått preken-tyveri

En pastor i Texas hevder at Kanye West (44) bokstavelig talt har rappet hans tale uten tillatelse.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Pastor David Paul Moten hevder i et søksmål omtalt av TMZ at Kanye har brutt loven i låten «Come To Life». Låten er med på rapperens fjorårsutgivelse «Donda».

I rettsdokumentene skriver Moten at Kanye – eller Ye, som han nå kaller seg – har brukt 70 sekunder av hans preken i den totalt fem minutter og ti sekunder lange sangen.

Moten innlemmer også UMG Recordings, Def Jam Recordings og G.O.O.D. Music i søksmålet. Hvor mye han krever i erstatning fra musikkgigantene, er ikke kjent.

Pastoren skriver at «dette er det ferskeste eksempelet på at Kanye og musikkindustrien med vilje og viten bruker lydopptak av andre uten samtykke og tillatelse».

Kanyes representanter har ikke besvart TMZs henvendelser. Artisten har heller ikke uttalt seg offentlig om søksmålet. På Instagram, der han har 16 millioner følgere, er det i skrivende tund ingen innlegg.

Den berømte og beryktede rapperen har vært åpen om sin religiøse overbevisning helt siden han slapp låten «Jesus Walks» på debutalbumet sitt i 2004.

I 2019 lanserte Kanye albumet «Jesus Is King», det niende i rekken, og lovet samtidig at han var ferdig med banning. 44-åringen, som er nyskilt fra realitydronningen Kim Kardashian (41), har selv vært aktiv på talerstolen i en rekke kirker de siste årene.

VGs anmelder ga «Donda» terningkast tre.