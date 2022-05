LÅT: Jack Harlow (t.h.) har gitt ut en låt som heter «Dua Lipa».

Dua Lipa skal ha blitt satt ut av Jack Harlows låt «Dua Lipa»

Rapper Jack Harlow (24) hevder han fikk tillatelse fra Dua Lipa (26) før han lanserte låten «Dua Lipa».

Låten er fra albumet «Come Home the Kids Miss You» og fikk nylig terningkast to i VG.

Når Harlow forteller om «tillatelsen», høres den ikke overstrømmende ut.

Det var i radioprogrammet «The Breakfast Club» rapperen fortalte at selv om Dua Lipa ikke har kommenterte låten offentlig, har han snakket med henne om den.

– Jeg ville ha hennes velsignelse. Så jeg facetimet henne og spilte den for henne, for jeg ville ikke at den skulle komme uventet på henne eller få henne til å frike ut, sier han og fortsetter:

– Om hun hadde sagt «Jeg hater den, jeg vil ikke at den skal slippes», så ville den ikke blitt sluppet. Men hun sa bare «Å, det er ikke min sang. Jeg antar at det er greit.» Hun ble på en måte bare satt ut og lot det skje.

RØD LØPER: Dua Lipa på The Fashion Awards i London i november 2021.

På spørsmål fra en av radiovertene om Dua Lipa er en kvinne han kunne tenke seg, svarer Harlow at han beundrer henne.

Han bekrefter også at sangen handler om Dua Lipa, og at han tror hva hun synes om sangen fremover avhenger av hvordan det går med den.

PÅ SCENEN: Dua Lipa på Dua Lipa Future Nostalgia Tour på Madison Square Garden i New York 1. mars.

Jackman Thomas Harlow, som han egentlig heter, får sin filmdebut i nyinnspillingen av «White Men Can’t Jump».

«Sjekking i det 21. århundre kan også være å skrive ei litta låt om den man er klar for. Det er i alle fall det Jack Harlow gjør i denne passe kåtpinlige og uinspirerte trapsaken.» skriver VGs anmelder om «Dua Lipa».