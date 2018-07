POPULÆR: Kanadiske Drake, eller Aubrey Drake Graham som er hans fulle navn, under en konsert på Telenor Arena i 2017. Foto: Eskil Wie Furunes, VG

Amerikansk politi advarer mot Drake-dans

Publisert: 29.07.18 18:18 Oppdatert: 29.07.18 18:32

Amerikanere som hopper ut av biler i fart for å danse til Drakes «In My Feelings» går viralt på sosiale medier. Nå setter politiet ned foten.

– Det finnes en tid og et sted for alt, men landets motorveier og andre gater er ikke stedet for å gjøre #inmyfeelings-utfordringen, sa Nicholas Worrell, sikkerhetssjef i National Transportation Safety Board til The Blast tidligere i juli.

Sommerens store sosiale medier-trend virker til å tilhøre den kanadiske artisten Drake sin siste hitlåt, «In My Feelings», som for tiden topper Billboards «Top 100»-singelliste .

Etter at Instagram-komikeren Shiggy i slutten av juni delte en video der han danser til refrenget i et kjørefelt med forbipasserende biler, har flere profilerte amerikanere kastet seg på den risikofylte trenden.

I videoen mimer komikeren til teksten «Keke, do you love me?» og «Are you riding?», mens noen inne i bilen filmer. I billedteksten navngir han utfordringen som «#Dotheshiggy».

Blant annet skuespilleren Will Smith og artisten Ciara har begge delt egne versjoner av dansen på Instagram – med tilsynelatende stort hell.

Ber folk ta ansvar

Det er imidlertid ikke alle håpefulle Drake-fans som har vært like heldige med danseutfordringen. En rekke videoer viser amerikanere som både har blitt påkjørt eller falt ut av kjøretøyet i stunt-forsøket.

Nå fortviler amerikansk politi.

– Bilkollisjoner er den ledende dødsårsaken i USA. Å hoppe ut av et kjøretøy i fart eller inn i et kjørefelt for å vise frem danseegenskapene dine er tåpelig og farlig – både for deg selv og de rundt deg, sa Worrell i uttalelsen til The Blast .

Flere medier har delt filmen av en mann fra Florida, som i dansen blir påkjørt av en bil.

Også en amerikansk kvinne ved navn Barbara Kopylova har fått mye oppmerksomhet på Twitter etter sitt noe uheldige møte med asfalten under danseutfordringen. Innlegget er titulert «I almost died».

Heldigvis gikk det bedre for hunden Supra, en sju år gammel Border colli med hjemsted Texas. CBS delte forrige uke en video av hunden som gjør «The Shiggy Challenge» på en sparkesykkel.