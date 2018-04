GOD STEMNING: Avicii laget fest under musikkfestivalen Summerburst i Göteborg i Sverige i mai 2015, et år før han sluttet å holde konserter. Foto: BJORN LARSSON ROSVALL / TT News Agency

Aviciis største hits: Musikken som fikk verden til å danse

Publisert: 23.04.18 14:29

MUSIKK 2018-04-23

Den svenske superstjernen Aviicii gikk bort fredag. Her er hans ti best plasserte låter, som rørte en hel verden.

Den verdenskjente DJ-en og musikkprodusenten Tim Bergling, kjent som Avicii , ble funnet død fredag, 28 år gammel. Han jobbet med musikken helt til siste slutt, og bare noen uker før dødsfallet hadde han vært i Los Angeles for å lage ny musikk.

Svensken fikk fem hits plassert på Billboard Hot 100, hele 28 låter på Billboards «Hot Dance/Electronic Songs»-liste, og har nesten 18 millioner månedlige lyttere på Spotify.

Her er de ti Avicii-låtene som har fått best plassering på Billboards dansemusikklister, og som har gitt glede til hele verden:

1. «Wake Me Up»

Aviciis aller største hit, «Wake Me Up», ble sluppet som singel i 2013 og som del av debutalbumet «True», og har i skrivende stund 1,5 milliarder visninger på YouTube. Artisten Aloe Blacc står bak vokalen på låten, og den var i lang tid verdens mest avspilte låt på Spotify. Den satte rekord da den toppet Billboards «Hot Dance/Electronic Songs»-liste i 26 uker på rad.

I Norge toppet den VG-lista i 11 strake uker.

2. «Hey Brother»

«Hey Brother» fra samme album toppet også den samme Billboard-listen i 2014, og havnet på en 16. plass på Hot 100-listen. Vokalisten på låten er bluegrass-artisten Dan Tyminisk.

VGs musikkanmelder uttalte den gang at sangen lett kunne gjort seg gjeldende i Eurovision Song Contest : «Banal så det ljomer, og samtidig så melodisk velformet at det er håpløst å stå imot».

3. «Levels»

Dette er låten som gjerne regnes som Aviciis store gjennombrudd, og har nærmest oppnådd en kultstatus hos unge House-musikkelskere verden over. Den ble opprinnelig utgitt som en instrumental låt i 2010, før versjonen med vokalist Etta James slo gjennom som et brak i 2011. Saken nådde sin beste plassering som nummer to på Billboards danseliste i 2012 og har i dag nesten 240 millioner avspillinger på Spotify.

4. «Seek Bromance»

Aviciis andre singel, «Seek Bromance», ble sluppet mens han fortsatt gikk under artistnavnet Tim Berg, i 2010. Sangen, som fremføres av vokalist Amanda Wilson, ble også opprinnelig sluppet som en instrumental versjon, med navnet «Bromance».

5. «Waiting For Love»

Hovedsingelen fra Aviciis andre studioalbum, «Stories», ble sluppet i 2015 og fremført av den britiske Cherry Ghost-vokalisten Simon Aldred. Den nådde en syvende plass på Billboards danseliste, og musikkvideoen er sett over 316 millioner ganger på YouTube.

Singelen gikk rett inn på 2. plass på VG-lista - kun slått av norske Kygo.

6. «The Days»

«The Days» ble fremført av den ikke helt ukjente vokalisten Robbie Williams, og ble sluppet som singel i 2014. Låtens høyeste plassering på Billboard-listen var nummer åtte. Den offisielle videoen har nesten 142 millioner visninger på YouTube.

7. «Silhouettes»

Singelen «Silhouettes» ble sluppet i 2012, og havnet på 9. plass på Billboards danseliste. Låten fremføres av den svenske vokalisten Salem Al Fakir, og solgte tre ganger platinum i Sverige.

8. «The Nights»

Sangen ble sluppet både som singel, og som del av EP-en «The Days / Nights» i desember 2014. Den inneholder vokaler fra den amerikanske artisten Nicholas Furlong, og nådde sin høyde på Billboard-listen med en 10. plass i februar 2015.

9. «I Could Be The One»

Låten er et samarbeid med den nederlandske DJ-en Nicky Romero, og har ukrediterte vokaler den svenske sangeren Noonie Bao. Singelen ble sluppet i 2012, og havnet på 10. plass på Billboards danseliste. I Norge havnet den på 4. plass på VG-lista.

10. «Broken Arrows»

Låten havnet i likhet med «I Could Be The One» og «The Nights» på 10. plass på Billboard-listen. Singelen ble sluppet i 2015, og fremføres av countryartisten Zac Brown. Sangen er en del av albumet «Stories», og er i likhet med «Hey Brother» en dansesang med elementer fra countrymusikken. Den solgte tre ganger platinum i Sverige.

Albumet Stories ble for øvrig slaktet av både norske og internasjonale kritikere . Likevel gikk det rett til topps på VG-lista i 2015.

