Stavangerkameratene: – Krangler så fillene fyker

Kjartan Salvesen (41), Tommy Fredvang (36), Glenn Lyse (44) og Ole Alexander Mæland (39) er ikke alltid enige, men kjærligheten til musikken og hverandre står i høysetet.

Salvesen vant «Idol» i 2004 og Lyse i 2007 . Fredvang deltok i «X Factor» i 2009 og Mæland i «The Voice i 2012 . Ofte når det mimres over «Idol»-vinnere som har «forsvunnet», er Salvesen og Lyse blant eksemplene.

– Det er godt å vise folk at nei, vi er ikke borte, vi er ikke glemt. Vi er faktisk ganske flinke. Jeg har lest i årevis: «Hvor ble det av Kjartan?, hva gjør han nå?». Men Stavangerkameratene reiser fra nord til sør året rundt, sier Salvesen til VG.

Det lå aldri i kortene at de fire skulle bli kolleger. En litt tilfeldig opptreden i 2015 ble starten på kvartetten . Det priser de seg lykkelig over nå.

– Vi føler alle at vi har fått en ny sjanse, og det skal man ikke ta for gitt i livet. Men der er hard jobbing og til tider veldig krevende, sier Salvesen.

Når fire artister skal jobbe sammen, betyr det at nemlig at kompromisser må inngås.

– Alle har helt ulike personligheter. Vi krangler og diskuterer så fillene fyker, akkurat som et ektepar. Men vi har en ydmykhet og en musikalsk kjærlighet til alt vi får oppleve sammen, sier Salvesen.

Mæland innrømmer at de har fire temmelig store egoer.

– I medgang går alt strålende, men vi diskuterer ganske heftig.

Ifølge Lyse har alle funnet sin plass i gruppa.

– Vi godtar hverandre for den vi er. Heldigvis.

Guttas siste sprell er en «Mission Impossible» -inspirert musikkvideo til låten «Det e’kje någe å tenka på», Stavangerkameratenes svar på Tom Cruise sin filminnspilling på Prekestolen tidligere i år. Siden Prekestolen ble plassert i India i Hollywood-filmen , vil popgruppa gjøre ære på Rogaland med action filmet i Stavanger , Lysefjorden, Sandnes, Jæren og Sirdal.

– Alle har en våt guttedrøm om å være Tom Cruise på et visst tidspunkt i livet. Vi gjør det med et glimt i øyet. Fine biler, motorsykler og kjappe båter er ikke noe vi holder på med til vanlig. Kanskje det er en midtlivskrise? ler Salvesen, som pådro seg muskelstrekk og stive ledd etter filmopptakene ( se videoen øverst i artikkelen ).

Om scenefrykt

Det var Fredvang som skrev manuset til videoen. Både låten og videoen handler om å flykte fra seg selv og være sin egen verste fiende.

– Vi har vel alle en indre stemme som sier at vi ikke kan eller klarer. Vi er ikke flinke nok eller bra nok. Men vi må slutte å være stygge med oss selv og heller være vår egen bestevenn, sier Fredvang.

– Alle vi fire har kjempet lenge for drømmene våre. Vi er «underdoger» som har fått en ny sjanse. Selv om vi ikke har anmelderne i ryggen og spiller «kred»-musikk, har vi støtten fra folket. Det er de vi spiller for.

For Salvesen er låttemaet spesielt personlig. Han har blant annet utviklet en frykt for å stå på scenen.

– Jeg har brukt halve livet på å frykte ting. Men om man har angst for prestasjon eller sosiale tilstelninger, så er det de tingene man skal overvinne. Jeg lar ikke frykten hemme meg, men når den plutselig kommer, gjør det vondt. Da er det deilig å stå sammen, vi fire, og dele ansvaret. For meg er Stavangerkameratene en terapigruppe, sier 41-åringen, den eneste i gruppa med «vanlig» jobb ved siden av – som markedssjef i Viking Fotball.

Mæland, tidligere vokalist i Elle Melle , kjenner seg litt igjen i Salvesens følelser.

– Alle har vel erfart å være nede i en bølgedal. Men sammen er vi veldig sterke. Dette er et overskuddsprosjekt – pur glede og lite engstelse involvert.

VG skrev nylig om Ingvar Olsen (27), som vant «Idol» i 2014, men omtaler seieren nærmes som en straff , fordi vinneren og det gitte plateselskapet er «dømt» til å måtte samarbeide. Olsen mener det er en fordel å havne lenger ned på resultatlisten.

– De som ikke vinner, blir kanskje litt mer sultne? Men jeg tror ikke Astrid Smeplass hadde vært en mindre stjerne i dag om hun hadde vunnet, sier Fredvang.

Salvesen kjenner imidlertid igjen Olsens følelse.

– Når plateselskapet ikke finner deg interessant lenger, så sender de deg ned i kjelleren og ut en annen vei. Det er som å bli dumpet av den dama du har vært mest forelsket i, og det er ekstremt vondt. Jeg ville likevel ikke vært erfaringen foruten.

Lyse sier han selv å trekke seg tilbake etter «Idol»-seieren, for familiens skyld.

– Det å måle musikk i konkurranser, er helt på trynet på en måte. Men sånn er verden blitt.

Stavangerkameratene har mottatt gull- og platinatrofeer for singler og fjorårsdebutalbumet . Fredag kommer oppfølgeralbumet «Ein for alle». Lørdag opptrer de på Rockefeller i Oslo, og 10. november går de på scenen foran 5000 publikummere i et utsolgt DNB Arena i Stavanger.