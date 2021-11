RAPPER: Adolph Robert Thornton Jr., kjent som Young Dolph, avbildet i Los Angeles i 2017.

Medier: Rapper Young Dolph skutt og drept

Amerikanske Young Dolph er skutt og drept i sin egen hjemby Memphis onsdag, ifølge flere medier.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tre uavhengige ikke-navngitte politikilder bekrefter til den lokale TV-kanalen Fox 13 Memphis at Young Dolph ble skutt utenfor bakeriet Makeda’s Cookies.

Rapperen, som opprinnelig heter Adolph Robert Thornton, Jr., ble 36 år.

Onsdag kveld er det et stort politioppbud på åstedet. På Twitter florerer det med bilder fra åstedet. Politiet bekrefter at en ung mann ble erklært død på stedet, men vil ikke bekrefte identiteten før de pårørende er varslet.

Eieren av bakeriet der skytingen skjedde, Maurice Hill, forteller til kanalen at Young Dolph skal ha gått inn i butikken for å kjøpe kjeks. Politiet har ikke offentliggjort detaljer om gjerningspersonen.

Ifølge øyenvitner skal det ha blitt avfyrt skudd fra en bil utenfor butikken og gjennom et vindu – for så å treffe rapperen. Dette skjedde rundt kl. 13 lokal tid.

Mange mennesker har oppsøkt åstedet, og flere av disse er oppløst i tårer over det som har skjedd. Rapperens Lamborghini står på parkeringsplassen.

Young Dolph etterlater seg kone og en sønn og en datter.

Young Dolph skal ha vært et verdsatt i hjembyen Memphis i Tennessee. Hver Thanksgiving delte han ut kalkuner til vanskeligstilte, og han har donert villig til veldedighet, deriblant til skolen han selv var elev ved i sin tid, Hamilton High School.

Opprinnelig ble Young Dolph født i Chicago, men han flyttet med familien til Memphis da han var baby.

36-åringen skal ha vært stamgjest hos bakeriet, der han mistet livet onsdag. Senst for en uke siden delte bakeriet denne videoen av sin celebre gjest:

Artisten har vært i skuddlinjen også tidligere. I 2017 ble Young Dolph alvorlig skadet etter å ha blitt truffet av flere skudd. Han befant seg den gangen i det populære turistområdet Hollywood Boulevard da han endte i krangel med tre andre menn utenfor et hotell.

Fansen fortviler

Fem år har gått siden Young Dolph slapp debutalbumet «King of Memphis». Siden har han gitt ut seks andre album, det siste i fjor.

Stjernen har 4,4 millioner følgere på Instagram. Der har sørgemeldinger begynt å strømme på i kommentarfeltet under Young Dolphs aller siste post for fem dager siden. Mange uttrykker vantro over artistens bortgang.

Også på Twitter deler mange sin sorg over nyheten. Den amerikanske rapperen Gucci Mane skriver at nyheten knuste hjertet hans: