VANT: Olivia Rodrigo hentet hjem tre priser under den årlige Grammy-utdelingen som fant sted på MGM Grand Garden Arena i Las Vegas natt til mandag.

Grammy-vinner Olivia Rodrigo om tiden etter hitlåten

I januar var det ett år siden Olivia Rodrigo slapp «Driver License» – singelen som forandret livet hennes. På den røde løperen ble 19-åringen emosjonell da hun åpnet seg opp om tiden etter.

Av Nora Viskjer

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var en stor kveld for Olivia Rodrigo under den 64. Grammy Awards-utdelingen natt til mandag.

I et intervju med Grammy på den røde løperen, så Rodrigo tilbake på hvor raskt – og totalt – livet hennes endret seg etter at singelen hennes florerte verden rundt.

– De første ukene etter at «Driver License» kom ut var noen av de villeste ukene i livet mitt, forteller hun.

Rodrigo minnes tilbake til da hun for første gang hørte sin egen musikk etter at den hadde begynt å ta av.

– Mamma var på spasertur i nabolaget og passerte en bil der «Drivers License» ljomet ut av vinduet. Det var helt sprøtt.

– Det var et av de mest surrealistiske øyeblikkene i livet mitt. Siden har det bare blitt villere.

Rodrigo har over 40 millioner månedlige lyttere på Spotify, men megahiten har passert godt over en milliard avspillinger. På Instagram og TikTok har Rodrigo henholdsvis 20 og 13 millioner følgere.

Olivia Rodrigo tar imot prisen for årets nykommer.

Emosjonell

Også People-reporterne Jeremy Parsons og Janine Rubenstein var til stede på den røde løperen. Da de spurte Rodrigo hva hun ville sagt til den yngre versjonen av seg selv, vekket det følelser for superstjernen.

– Å snakke om det vil bokstavelig talt få meg til å gråte, sa Rodrigo.

Hun fortalte at hun siden hun var liten har fulgt med, og hatt en drøm om å komme og besøke Grammy Awards.

– Det faktum at jeg ble nominert i så mange kategorier er helt surrealistisk. Jeg kan ikke tro det, sier 19-åringen.

Da 19-åringen fikk spørsmål om hva som holdt beina hennes plantet på jorden, var svaret klart:

– Jeg er så heldig at jeg har den mest fantastiske familien og de mest fantastiske vennene. De er faktisk alle her i kveld, sa hun til People natt til mandag.

Rodrigo hentet hjem tre priser under årets Grammy Awards – for årets nykommer, beste popvokalalbum for «SOUR» og popsolo-opptreden for hiten «Drivers License».

Hun konkurrerte mot store stjerner som Billie Eilish, Lil Nas X, Taylor Swift og Silk Sonic.