RAPSTJERNE: Cardi B, her avbildet på Grammy Awards i Los Angeles i 2019.

Cardi B i heftig krangel med fansen

Cardi B (29) har deaktivert både Twitter og Instagram etter helgens bråk i sosiale medier.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det skapte storm blant rapperens tilhengere at hun valgte å stå over Grammy-festen i Las Vegas søndag kveld. Svært mange utbroderte sin frustrasjon på Twitter og anklaget Cardi B for å ha skapt falske forhåpninger om at hun kom til å dukke opp.

Cardi B nekter for å ha antydet at hun kom til å vise seg på musikkfesten.

«Når og hvor ga jeg hint om det? Står det bra til med dere? Jeg drar ikke på en prisutdeling hvis jeg ikke har noen ny låt å fremføre – eller at albumet mitt ikke er sluppet. Neste år», skrev artisten på Twitter ifølge USA Today.

Fox News skriver at Cardi B og fans rakk å utveksle en rekke hatefulle meldinger før superstjernen mandag deaktiverte både Twitter- og Instagram-kontoen sin.

«Jeg tror ikke sønnen din ville likt at du satt på baken og ertet fansen mens du aldri ga ut musikk», skrev en indignert tilhenger – og fikk svar på tiltale:

«Hvis du blander inn sønnen min, så hater jeg deg», responderte Cardi B.

NEDE: Cardi Bs Twitter.

Andre kritiserte rapperen for ikke å ta fansen sin på alvor.

«Jeg kommer til å slette Twitter-profilen min Gud, som jeg hater denne dumme fanbasen. Det er så jævlig dumt, og jeg må beskytte meg selv», skrev 29-åringen, som i juli skal besøke Norge og Stavernfestivalen.

Tiraden fortsatte, også i en flere minutter lang tordentale på Instagram.

– Hvorfor skulle jeg møtt opp for én nominasjon? sa en irritert Cardi B på Instagram før hun avsluttet med «Suck my dick» og stengte begge kanalene.

Tirsdag morgen norsk tid var begge kontoene fortsatt ute av drift.

Cardi B var nominert i kategorien beste ramp-fremføring i år, for «Up», men tapte for Kendrick Lamar (34). Etter at hun vant sin første Grammy i 2019 for «Invasion of Privacy», har hun ikke lykkes i å, gjenta bedriften.

Også høsten 2020 slettet Cardi B Twitter etter at hun hadde fått fans på nakken fordi hun avblåste skilsmissen fra rapper Offset (29).