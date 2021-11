P3 Gull: Sigrid tok med kjæresten på fest; Chris Holsten dobbelvinner

Sigrid Solbakk Raabe (25) tok med seg kjæresten Nicolai Schirmer (30) på rød løper for første gang under P3 Gull. Chris Holsten ble kåret til årets artist og tok prisen for årets låt.

Lørdag kveld samles mange i norsk musikkbransje på gamle Deichmanske bibliotek i Oslo sentrum, for å feire musikkåret som gikk.

– Vi koser oss, det er veldig gøy å være her! sier en smilende Sigrid til VG på den røde løperen.

– Det er godt å se henne glitre. Se på henne da, sier en tydelig stolt kjæreste, skikjøreren Nikolai Schirmer.

Skikjøreren forteller at kjæresten har bidratt som «sykepleier» etter at han i en ulykke i skibakken i oktober pådro seg brudd både i hånden og kinnbenet.

– Sigrid har vært min «lifesaver», sier han.

EN AV TO: Her mottar Holsten prisen for årets artist

I P3 Gulls direktesending på NRK lørdag kveld skal både Kamelen, Aurora, Girl In Red, Rambow, Chris Holsten, Ash Olsen og Sigrid opptre live. Programledere er Henrik Farley, Jonis Josef og Martin Lepperød.

Fire priser skal deles ut i løpet av kvelden. En av disse, «P3-prisen», har ikke nominasjoner.

Jonathan Floyd vant prisen for årets nykommer. De øvrige nominerte var Synne Vo, Victoria Nadine, Mo Ayn og Ash Olsen.

DOBBELTVINNER: Chris Holsten

Chris Holsten stakk av med prisen i kategorien årets artist. Han konkurrerte mot Aurora, Girl In Red, Stig Brenner og Kamelen.

– Ordentlig stas, herregud, sier Holsten når prisen er et faktum.

Han tok også prisen for årets låt, som er avstemningsbasert: «Smilet i ditt eget speil» – en av Norges mest spilte låter i 2021; 17 millioner på Spotify så langt.

– Takk til alle som har hørt låten og tatt den til hjertet sitt, jubler vinneren når dobbelseieren er kunngjort.

De øvrige nominerte til årets låt var «Creme De La Creme» – Kamelen, «Serotonin» – Girl In Red, «Mirror» – Sigrid og «Be Okay» – Victoria Nadine.

All vinnerne til nå

P3 Gull gikk første gang av stabelen i 2013. Dette er de tidligere vinnerne:

2013:

Årets nykommer: Cashmere Cat

Årets liveartist: Kaizers Orchestra

Årets låt: «Running To The Sea» – Röyksopp & Susanne Sundfør

P3-prisen: Karpe Diem

2014:

Årets nykommer: Kygo

Årets liveartist: OnklP & De Fjerne Slektningene

Årets låt: «Styggen på ryggen» – OnklP & De Fjerne Slektningene

P3-prisen: Susanne Sundfør

2015:

Årets nykommer: Astrid S

Årets liveartist: Honningbarna

Årets låt: «2 AM» – Astrid S

P3-prisen: Lars Vaular

2016:

Årets nykommer: Cezinando

Årets liveartist: Karpe Diem

Årets låt: «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» – Karpe Diem

P3-prisen: Röyksopp

2017:

Årets nykommer: Sigrid

Årets liveartist: Karpe Diem

Årets låt: «Håper du har plass» – Cezinando

P3-prisen: OnklP

2018:

Årets nykommer: Boy Pablo

Årets liveartist: Cezinando

Årets låt: «Strangers» – Sigrid

P3-prisen: Ina Wroldsen

2019:

Årets nykommer: Isah

Årets liveartist: Karpe

Årets låt: «Hallo» – Isah & Dutty Dior

P3-prisen: Kygo

2020:

Årets nykommer: Musti

Årets artist: Girl In Red

Årets låt: «Somebody» – Dagny

P3-prisen: Gabrielle