Plateanmeldelse: Diverse artister – «The Metallica Blacklist»: Stort og svart

53 artister, band og ad hoc-konstellasjoner hyller Metallicas 30 år gamle globale gjennombrudd. Resultatet er overveldende – og akkurat like ujevnt som forventet.

Metallicas selvtitulerte femtealbum – «The Black Album», som det kjapt ble hetende på folkemunne – må være en av verdens høyst elskede og samtidig tyngst hatede 30-åringer.

Utgivelsen åpnet Bay Area-kvartettens hardtslående univers – og selve metalsjangeren, strengt tatt – for en hel verden, men mange gamle fans mente magien gikk tapt i den strømlinjeformede produksjonen og hveste «sellout!» om bandets enklere og mer direkte uttrykk.

Uansett hva man måtte mene om den musikalske kvaliteten, og da spesifikt målt opp mot de aller beste platene fra det uvanlig rike musikkåret 1991, er det liten tvil om at «The Black Album» er stort og innflytelsesrikt nok til å tåle en hyllest etter tre tiår. Og det skal de ha, Lars Ulrich og hans våpendragere: De vet å slå på (den doble) stortrommen når det skal feires.

«The Metallica Blacklist» består nemlig av 53 coverversjoner av de tolv låtene på albumet, som har blitt sluppet jevnt og trutt siden sommerferien. Sjangerspennet er spinnvilt, fra reggaeton, country og punk til klassisk musikk, k-pop, flamenco og r&b. Selv Roxette(!) er representert. Sånt blir det fire varierte – og variable – timer av.

«Enter Sandman» er gjenstand for noen av prosjektets mest fantasiløse tilnærminger. Blant de seks versjonene er det bare Rina Samayawa nesten tegneserieaktig breiale tapning som stikker seg ordentlig ut. Jason Isbell og St. Vincent angriper «Sad But True» fra hver sin kant, med stort hell, mens OFF! fillerister «Holier Than Thou» med brutal presisjon.

Elleve og en halv versjoner av «Nothing Else Matters» er en like stor munnfull som det høres ut som, men også her treffes sporadisk blink, fra såpass ulike artister som Phoebe Bridgers, Darius Rucker og Mon Laferte. Andre høydepunkter teller Moses Sumneys nære, bassdrevne og nydelige «The Unforgiven» og jazzfenomenet Kamasi Washingtons radikale rekonstruksjon av «My Friend of Misery».

Problemet med «The Metallica Blacklist» deler den med hyllester flest: Kvaliteten er ujevn. For mange av bidragsyterne – fra Corey Taylor (Slipknot) til Weezer – legger seg så tett opptil originalene at de gjør sine egne versjoner overflødige. Andre høres mest ut som vignettmusikk til HBO-serier.

Som på originalplaten daler nivået mot slutten, og det føles like greit at «Of Wolf and Man» og «The Struggle Within» avspises med én versjon hver.

I dag slippes de ulike fysiske versjonene av «Blacklist», som blant annet består av syv LP-er med en prislapp på rundt 2000 kroner. Det skal du være svært velvillig innstilt til «The Black Album» for å punge ut, selv om pengene går til veldedige prosjekter artistene har valgt.

Likevel: Det er noe dumdristig over hele dette opplegget som egentlig bare må applauderes. Legg favorittene i en egen spilleliste, skru opp volumet og mal helgen svart.



BESTE LÅT: Moses Sumney – «The Unforgiven»