Justin Bieber saksøkt for plagiat

Justin Bieber og countryduoen Dan + Shay har blitt saksøkt for brudd på opphavsretten for hitlåten «10,000 Hours».

Av Maja Mathilde Nilsen

I 2019 slapp Justin Bieber og Dan + Shay låten «10,000 Hours» som ble en stor suksess internasjonalt.

Torsdag ble det kjent at både Bieber og duoen saksøkes av selskaper som Manufacturing Concepts, Melomega music og Sound Gems.

Dette ifølge dokumenter som People har fått tilgang til.

I søksmålet hevdes det at artistene stjal sentrale deler som refrenget og verset fra sangen «The First Time Baby Is A Holiday» fra 1973. En låt som opprinnelig ble skrevet av Palmer Rakes og Frank Fioravanti.

I anklagene påpekes det at den sistnevnte sangen ikke ble utgitt før i 2014, omtrent fem år før «10,000 Hours» kom ut. Det hevdes også at sangen har «åpenbare likheter» med «10,000 Hours».

Selskapene står fast ved at det er de som eier sangen. De ønsker nå kreditering og erstatning, samtidig et påbud som forhindrer videre distribusjon av sangen.

Bieber og Dan + Shay har til nå ikke uttalt seg offentlig om søksmålet.

Det er ikke første gangen at Bieber har blitt saksøkt angående opphavsrett ved låtene sine. I 2016 ble han saksøkt av den kvinnelige artisten Casey Dienel for låten «Sorry». Hun mente at Bieber hadde kopiert en del av vokalen fra sangen hennes «Ring the Bell».

Året etter trakk hun likevel tilbake søksmålet.

I 2021 ble Bieber også truet med søksmål. Dette handlet derimot ikke om noen av låtene, men anklagelser om å ha kopiert visuelle uttrykk.