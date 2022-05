«UNSUBSCRIBE»: Arcade Fire – nå som kvintett – har budskapet klart på sitt sjette studioalbum.

Plateanmeldelse: Arcade Fire – «We»: Apokalypse for bedagelig anlagte

ALBUM: ROCK

Arcade Fire

«We»

(Columbia/Sony)

Arcade Fire er kanskje mindre «interessante» – men like fullt bedre – enn på lenge.

Av Marius Asp

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter å skuslet bort betraktelige deler av sitt momentum med ujevne «Reflektor» (2013) og direkte svake «Everything Now» (2017), returnerer Arcade Fire med et sjettealbum det ikke har vært knyttet monumentale forventninger til – i alle fall ikke herfra.

Det må likevel konstateres: «We» – oppkalt etter den russiske forfatteren Jevgenij Zamjatins proto-dystopi fra 1920 – er det kanadiske bandets mest lyttervennlige utgivelse siden «The Suburbs» (2010).

Albumet er stødig produsert av ekteparet Win Butler og Régine Chassagne, i samarbeid med britiske Nigel Godrich, hvis klokeste valg i livet trolig har vært å skru lyden på Radioheads album fra og med «OK Computer».

Dét nivået når aldri «We», for å si det forsiktig – selv om det lyriske universet har svært mange fellestrekk. Fremmedgjøring og ensomhet under kapitalismens åk, algoritmer og piller, angst og plast – lydlagt med grandios og tidvis dansbar indie- og folkrock – er og blir hovedgeskjeften til Arcade Fire.

På sitt beste fanger Butler litt av den samme resignerte bittersødmen som Damon Albarn har spesialisert seg på i nyere tid, som på den nydelige balladen «End of the Empire IV (Sagittarius A*)».

«The Lightning II» spruter av uvøren energi, mens «Unconditional I (Lookout Kid)» er en sjarmerende og kjærkommen bagatell i sammenhengen. Flere andre inspirerte tilløp inntreffer underveis.

På sitt verste høres imidlertid den kanadiske kvintetten kun marginalt mer spennende ut enn Coldplay, U2 og oppskrytte The War On Drugs. Med låter som i stor grad er sammenvevd gjennom flere deler, blir mangelen på både melodisk og lyrisk variasjon etter hvert påfallende.

Særlig tekstene oppleves rett som det er prekende og banale, som når «rabbit hole» møter «plastic soul» til metaforisk dans, eller når «fight the fever with TV» oppskriftsmessig følges opp med nesten-rimet «in the age where nobody sleeps».

Like fordømt: «We» er verdt å ta vare på. I det minste om det kan friste med et noenlunde behagelig lydspor til apokalypsen.

BESTE LÅT: «End of the Empire IV (Sagittarius A*)»