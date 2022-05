UTEBLE: Marcus og Martinus Gunnarsen. Her avbildet da de var 18.

Marcus & Martinus droppet MGPjr-jubileum – dro på byen

De største stjernene fra juniorutgaven av Melodi Grand Prix uteble fra NRKs kavalkadespekkede jubileumssending, hvor seerne kunne få inntrykk av at duoen var utenlands.

20 år etter første utgave av MGPjr hadde NRK lagt seg i selen for å pynte lørdagens utgave med de tidligere vinnerne, hvorav mange også har markert seg i ettertid – som Nicolay Ramm, Agnete Saba, Malin Reitan og Sval.

Til stede i Telenor Arena var imidlertid ikke de største popstjernene MGPjr har generert: Marcus & Martinus, som vant i 2012 med «To dråper vann».

Det påfølgende tiåret har tvillingene fra Trofors vært en av Norges største popsuksesser, med store hits, «Årets Spellemann»-trofé og en solid hærskare av fans også utenfor hjemlandet.

– For tiden i Stockholm

– Gratulerer så mye med tjueårsjubileum, sa duoen i en videoinnspilling sendt mot slutten av MGPjr-finalen, rett før kavalkaden med tidligere vinnere startet – med Marcus & Martinus medvirkende på video (se under).

– Vi er for tiden i Stockholm og jobber med ny musikk, men vi håper dere koser dere masse i kveld!

Dette var imidlertid ikke helt sant. På VGTV- og TV2-programleder Mads Hansens Instagram-story kunne man lørdag kveld se Marcus & Martinus ute i Oslo, på Frogner sammen med Hansen.

Av Hansens story fremgår det at tvillingene, som fylte 20 i februar, var på et sted mer servering hvor Champions League-finalen ble vist. Den gikk parallelt med MGPjr-sendingen.

Ifølge duoens manager Karianne Thorsrud Fjeldheim skulle de etter planen reist til Stockholm på jobb lørdag ettermiddag.

– Men på grunn av sykdom i teamet i Sverige ble jobben med preproduksjon til konsertene i sommer endret på kort varsel, skriver hun i en e-post.

– De har derfor ikke kunnet forberedt seg til en opptreden hos NRK i kveld.

Ikke bekymret

NRKs kommunikasjonsrådgiver Tonje Bergmo skriver i en e-post at de håper at brødrene hadde det gøy.

– Hva Marcus og Martinus velger å bruke lørdagskveldene på bekymrer vi oss ikke nevneverdig over, melder Bergmo.

– Vi fikk dem med på tape og vi er veldig fornøyde med resultatet. Både av medleyen og kvelden i sin helhet.

Marcus & Martinus og Mads Hansen er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.