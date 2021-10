I HARDT VÆR: Adam Levine, her på scenen i Hollywood Bowl tidligere den aktuelle kvelden.

Adam Levine «ristet av seg» kvinnelig fan – får pepper

En video av kvinnen som hoppet opp på scenen og grep tak i Maroon 5-vokalisten søndag, går viralt. Nå bryter Adam Levine (42) stillheten.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

I skrivende stund har videoen, filmet av publikummer Luis Peñaloza, blitt 8,6 millioner ganger på TikTok. Hendelsen fant sted under den årlige «We Can Survive»-konserten i Hollywood.

På videoen ser man kvinnen løpe bort til Adam Levine på scenen. Han merker tydeligvis ikke at hun står der før hun griper tak i armen hans. Da taler kroppsspråket for seg.

UPLANLAGT: Sånn så det ut da kvinnen hoppet opp på scenen.

Levine himler med øynene, sier «Fuck!» og rister på seg etter at en vakt har fått fjernet den ivrige beundreren. Misnøyen og ubehaget er ikke til å misforstå.

Opptrinnet er over på sekunder, men lever nå sitt eget liv på nettet.

Se videoen her (artikkelen fortsetter under):

Over 42.000 har skrevet i kommentarfeltet under videoen. Mange har forståelse for at Levine ble sint, mens flertallet mener han burde taklet situasjonen bedre og vist «en dose ydmykhet» overfor en fan.

«Du ikke er NOEN uten billettsalg. Vær ydmyk og sørg for å reagere på en annen måte, om du absolutt må. Husk at det er VI som gjør deg stor ved å bygge deg opp», skriver en opprørt fan.

«Han tror han er bedre enn alle andre», lyder det fra en annen.

– Ble forskrekket

Etter at videoen har herjet viralt i to døgn, tok Levine natt til onsdag norsk tid til orde på IstaStory.

– Hei folkens. Jeg vil snakke om denne Hollywood Bowl, der en fan kom opp til meg på scenen, sier Levine til sine 13,5 millioner følgere, før han forklarer at han alltid har vært en som «elsker, respekterer og forguder fansen».

– Uten fansen vår hadde vi ikke hatt en jobb. Det sier jeg hele tiden, til fansen, lyder det i selfievideoen.

–Nå trenger jeg at dere skjønner at jeg ble veldig forskrekket, sier han om episoden.

POPSTJERNE: Adam Levine snakker til fansen på Instagram.

– Noen ganger, når man blir forskrekket, må man bare riste det av seg og gå videre. Jeg gjorde en jobb der oppe, og det setter jeg min ære i, sier 42-åringen.

Levine presiserer at han ikke hever seg over fansen på noen måte, eller at han betrakter beundrerne som mindre viktig.

– Bare det at noen tror det, gjør meg kvalm, sier den tidligere «The Voice»-dommeren og legger til:

– Sånn er jeg ikke, og sånn har jeg aldri vært.

Levine runder av «talen» med å si at hjertet hans ligger i den kjemien som oppstår mellom bandet på scenen og fansen i salen – og at han håper alle forstår det.

Kvinnen på videoen har ikke stått frem og uttalt seg om det som skjedde.

Ferske terningkast

Adam Levine er for tiden soloaktuell med låten «Good Mood», som noen kanskje vil mene har en morsomt treffende tittel i lys av søndagens hendelse. Uansett – VGs anmelder mener at singelen står seg til en firer på terningen.

Maroon 5 lanserte nytt album i sommer, og de fikk heller lunken mottagelse. «Tomt og traurig», skrev VGs anmelder og ga terningkast 2.

