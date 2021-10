LEGENDER: Beatles, (f.v.) Paul McCartney, George Harrison, John Lennon og Ringo Starr, avbildet i London i 1965.

McCartney sier det var Lennon som ville «skilles» fra Beatles

Beatles-bruddet har vært gjenstand for spekulasjoner siden 1970. Nå vil «Macca» (79) oppklare en gang for alle.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det skriver The Guardian, som har fått eksklusiv forhåndslytting på den kommende episoden av serien «This Cultural Life» på BBC 4.

Paul McCartney har ofte fått skylden for at det gikk som det gikk, selv om han selv har ymtet frempå flere ganger om at det var John Lennon som utløste oppløsningen den gangen for over 50 år siden.

– Stopp litt nå. Jeg tok ikke initiativet til bruddet. Det var det vår Johnny som gjorde, sier McCartney når radioreporter John Wilson spør om hans beslutning om å gå solo.

– Nei, nei, nei. John bare spaserte inn i rommet en dag og sa: «Jeg forlater Beatles». Er det å forårsake bruddet eller er det ikke, spør Macca.

79-åringen innrømmer at det å få skylden for bruddet, har vært en tung bør å bære i alle år.

– Men det har jeg bare måttet leve med, fordi det var det folk så.

IKON: Paul McCartney, her på et bilde far 2018.

Beatles-ikonet beskriver den perioden som den aller vanskeligste i livet, fordi han selv ønsket at bandet skulle holde sammen.

– Vi lagde fortsatt bra saker, sier han om repertoaret.

– Dette var bandet mitt, jobben min og livet mitt. Så ja, jeg ville at det skulle fortsette, sier McCartney.

Han sier at om Lennon ikke hadde trukket seg ut, så ville trolig Beatles’ musikalske reise ha blitt veldig mye lenger.

Poenget med det hele var egentlig at John var i ferd med å skape et nytt liv med Yoko, sier han om Yoko Ono (nå 88) – som ble enke da Lennon ble drept i 1980.

McCartney hevder overfor radioreporteren at Lennon beskrev løsrivelsen fra bandkollegene som «ganske spennende».

– Og som en slags skilsmisse. Vi andre medlemmene fikk bare plukke opp alle bitene, sier Macca i intervjuet som skal sendes 3. oktober.

Det skal ha komplisert situasjonen rundt splittelsen at bandets nye manager angivelig ba medlemmene om ikke å uttalelse seg før en rekke forretningsavtaler var vel i havn.

– Så i noen få måneder måtte vi late som, sier McCartney.

Det var han som omsider ble den første til å bekrefte splittelsen for offentligheten under et intervju, fordi han var lei av å spille skuespill og ville slippe katta ut av sekken.

Nettopp dette førte til at McCartney ble oppfattet som den som tok avgjørelsen.

McCartney slipper senere denne måneden en bok med hittil upubliserte Beatles-tekster, noe han hevder er det nærmeste han noen gang kommer en selvbiografi.

Beatles skal for øvrig brettes ut i en TV-dokumentar neste måned, regissert av Peter Jackson. Den skal ta for seg bandets siste dager.