ARENDAL WAV BOUNCES: Calvin Harris fra tiden da han var DJ på Hovefestivalen

Plateanmeldelse Calvin Harris – «Funk Wav Bounces vol. 2»: Musikk som ber om å bli ignorert

Svømmebasseng og grillchill for deg som ikke klarer å lage egne spillelister.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter eget sigende hoppet Adam Richard Wiles av EDM-kjøret i 2016.

På mange måter en relativ opptur i året som eller kan skryte av at hjemlandet hans hoppet ut av EU og en oransjefarget kar hoppet inn som USA-president.

Ina Wroldsens tidligere samarbeidspartner beveget seg i stedet over i samme region av funken som Daft Punk gjenoppfant i 2013, den som balanserer perfekt mellom mot Chic og Parliament/Funkadelic og hagefest ved bassenget-chill.

På «Funk Wav Bounces vol. 1» (2017) hadde verdens rikeste DJ et imponerende gjestesett bak mikrofonen, med blant annet Frank Ocean, Snopp, Ariana Grande og Migos. Samt litt mye Pharrell Williams.

Låtene hørtes ut som godt blandede drinker for svømmebassengfester, der de gled inn i hverandre ut i samme rødmende solnedgang som omslagsbildet.

Oppfølgeren har utrolig nok tatt fem år og har – ikke like utrolig – vel så mange «store» navn. Snoop er fremdeles med. Selvfølgelig også Pharell. Hverken deler av Migos, Dua Lipa eller Halsey kan gjøre mye feil. Dessuten buldrer Busta Rhymes seg på halvgodt vis i «Ready or Not» (ikke en Fugees-hommage).

Likevel imponerer den mest med sin intetsighet.

Låtene glir enda mer over i hverandre enn på forgjengeren. Produksjonen er så lekker, velformet og velmikset at det nesten er irriterende at et så åpenbart lydtalent kaster bort kompetansen sin på slike enkle løsninger.

Med unntak av det melankolske Swae Lee-samarbeidet «Lean on Me» (ikke en Bill Withers-hommage) er «Funk Wav Bounces vol. 2» musikk som legger seg forglemmelig i bakgrunnen, og aldri ber om å bli lyttet til, danset til eller generelt forholdt seg til.

Det kan til tider høres ut som Chic fra storhetstiden, bare uten Nile Rodgers sine magiske fingre og hjerne. Flere låter burde egentlig gitt nevnte Rodgers låtskriverkreditering, i alle fall for bassgangen på «Woman of the Year» (ikke en Spencer Tracy-hommage).

Ifølge Instagramkontoen til Calvin Harris ble han velsignet av selveste Parliament/Funkadelic-leder George Clinton i mai i år.

Den saliggjøringen kom tydeligvis litt for sent for dette albumet. Men det lover godt for «Funk Wav Bounces vol. 3» ... i 2027.