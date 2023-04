POPSTJERNE: Ariana Grande, her under TikTok-sendingen.

Ariana Grande ut mot kommentarer om kropp

Ariana Grande (29) sier at hun er lei av at kroppen hennes blir sammenlignet med sånn hun så ut tidligere.

Den amerikanske popartisten kom med et skikkelig hjertesukk til sine 31 millioner følgere på TikTok natt til onsdag norsk tid.

– Jeg vil bare snakke om deres bekymring om kroppen min, sier Grande i en selfievideo.

Hun gir samtidig uttrykk for at det ikke er lett å være «et menneske med en kropp», når man blir så grundig studert og lagt merke til som det hun selv blir.

– Mest usunne versjonen

29-åringen sier at hun skulle ønske at hun ikke trengte å ta denne praten overfor sine følgere, og at hverken er «vant med det eller god til det».

Grande mener imidlertid mener det er viktig for henne å ta for seg det hun mener er potensielt skadelig, nemlig å kommentere andres kropper.

Les også Ariana Grande giftet seg Popartisten Ariana Grande (27) giftet seg med Dalton Gomez (25) i helgen. Bryllupet var lite og intimt.

Hun er selv lei av å bli betraktet som usunn koblet opp mot slik hun ser ut for tiden.

– Det er mange måter å være sunn og vakker på. For meg personlig er det sånn at den kroppen jeg hadde, og som dere nå sammenligner meg med, var den mest usunne versjonen av meg, sier Grande.

Hun opplyser at det fansen mener er hennes «normale kroppsfasong» tvert imot var et resultat av det hun beskriver som et usunt kosthold, inntak av antidepressiver, drikking og «en generell nedtur i livet».

Artikkelen fortsetter under TikTok-videoen:

Popstjernen mener at man rett og slett konsekvent bør styre unna å synse om andres utseende og helse.

– Man vet aldri hva andre mennesker strever med, så vis hensyn. Uansett om det er godt ment, sier Grande, og presiserer at sunne kropper ikke nødvendigvis ser like ut.

– Sexy eller ikke sexy, sunn eller usunn. Det finnes mange måter å gi komplimenter på.

Naturlig look

Grande opplyser for øvrig at hun ikke har på seg sine kunstige vipper eller eyelineren som er blant hennes varemerker.

– Vær så snill ikke å frike ut på grunn av det, sier hun.

Videoen har gått viralt, og i løpet av de første 12 timene har over 130.000 kommentert og 8,3 millioner trykket «liker».

2018: Ariana Grande i New York

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post