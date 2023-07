På scenen i Göteborg fikk Rita Brandsnes (t.v.) synge sammen med vokalisten i Coldplay, Chris Martin, og tre andre fra publikum.

Norske Rita (39) sang på scenen med Coldplay: − Helt rått

Drømmen ble til virkelighet da norske Rita Brandsnes (39) ble tatt opp på scenen for å synge «Everglow» med Coldplay-vokalisten.

Coldplay holder konserten verden over på sin nesten utsolgte «Music of the Spheres»-turné.

Konsertene i Europa blir lynraskt utsolgt, og flere titallstusen mennesker samles i konsertarenaene for å være vitne til bandet.

Blant de som hadde møtt opp til konserten i Göteborg var venninnene Rita Brandsnes (39) og Trine Asphaug Dalen.

Brandsnes fikk der en opplevelse hun sent vil glemme.

Det var Tynsetningen som omtalte saken først.

KØ: Venninnene Trine Asphaug Dalen (t.v.) og Rita Brandsnes satt heldigvis i skyggen de elleve timene utenfor konsertarenaen.

Venninnene hadde vært på to Coldplay-konserter tidligere. Første gang i 2021, og andre gang bare for en uke siden i Zürich.

– Det å være på en Coldplay-konsert har lenge vært på min «bucketliste», sier Brandsnes.

Ettersom de hadde erfaring fra to tidligere konserter, visste de at bandet under sangen «Everglow» pleier å ta opp fire fra publikum for å synge på scenen.

Brandsnes og Dalen stilte seg derfor i kø utenfor Ullevi Stadion i Göteborg allerede klokken halv elleve på søndag formiddag.

Målet for dagen var derfor klart: de skulle helt opptil scenen slik at det var størst mulighet for at Brandsnes ble en av dem.

Med seg hadde de en plakat med teksten: «Can I sing Everglow with you?»

ANDRE FORSØK: Rita Brandsnes hadde med seg samme skilt på konserten i Zürich uken før.

Bandet skulle ikke på før nærmere klokken 22 på kvelden.

– Det ble gode elleve timer i kø, forteller Brandsnes og utdyper:

– Vi var blant de første som kom inn i konsertarenaen og plasserte oss rett foran scenen.

Etter hvert var tiden kommet for at Chris Martin skulle velge ut fire personer fra publikum til å komme opp på scenen.

– Det var en ganske vill opplevelse da han pekte på meg og sa jeg fikk komme opp, sier en lattermild Brandsnes.

Hun forklarer at det eneste hun klarte å tenke var: «Nå må jeg løpe opp på scenen før han ombestemmer seg».

Chris Martin på Coldplay-konserten i Göteborg.

Oppe på scenen sto hun ved siden av Chris Martin og tre andre fra publikum. Sammen sang de «Everglow» foran 75.000 tilskuere.

– Jeg husker jeg tenkte at «dette må jeg bare ta inn», sier hun og legger til:

– Samtidig vet jeg ikke om det har gått helt opp for meg enda. Det er det sykeste jeg har vært med på. Helt vilt.

Hun forteller at hun har vært fan av Coldplay lenge og at det er en opplevelse hun kommer til å ta med seg resten av livet.

Brandsnes sier at hun ikke er en sangfugl til vanlig, men at hun kan hvert ett ord i sangen «Everglow».

Mens hun sto der oppe tenkte hun at hun måtte nyte å stå ved siden av en av verdens mest kjente sangere, Chris Martin, vokalisten i Coldplay.

– På vei ned fra scenen sikret jeg meg en klem og da fikk jeg et kyss på kinnet.

Hun konstaterer at pengene de har brukt på Coldplay-billetter opp igjennom nå er verdt det.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk oppleve dette, avslutter hun.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post