Priscilla Presley bestrider Lisa Marie Presleys testament

Priscilla Presley (77) har gått rettens vei for å forkaste det som omtales som en ny versjon av datterens testament.

Lisa Marie Presley, datteren til Elvis og Priscilla Presley, døde brått 12. januar – 54 år gammel.

En talsmann for familien gikk få dager senere ut og opplyste til Entertainment Tonight at Lisa Maries tre døtre, Riley Keough (33) og tvillingene Finley og Harper Lockwood (14), arver sin mor.

Men oppgjøret er mer komplisert enn som så.

TMZ omtaler ferske rettsdokumenter fra forrige uke, der det kommer frem at Priscilla Presley og Lisa Maries tidligere forretningsfører Barry Siegel, opprinnelig skal ha vært utnevnt som bestyrere bestyrereperson som leder eller driver en virksomhet, ofte på vegne av andre for Lisa Maries formue og eiendeler.

Denne avtalen stammer angivelig fra 2010. Men det skal nå ha dukket opp et nytt testamentet, som skal være signert i 2016, og der både Priscilla og Barry Siegel er slettet som bestyrere.

I stedet står Lisa Maries to eldste barn oppført, Riley Keough og Benjamin Keough. Benjamin Keough tok sitt eget liv i 2020, og dermed er det nå bare Riley som står som bestyrer.

I dokumentene som TMZ viser til, setter Priscilla spørsmål ved hvorvidt testamentet er ekte. Hun hevder at hun aldri ble forelagt noen endring. Hun oppgir angivelig også datoen som «mistenkelig». I tillegg skal Priscillas navn være stavet feil.

Priscilla mener også at Lisa Maries signatur skiller seg fra den hun er vant med å se.

Lisa Marie kuttet forretningsforbindelsen med Barry Siegel i 2018, og de to endte opp med å saksøke hverandre.

Priscilla Presley krever imidlertid at det nye testamentet forkastes, noe som setter henne i kinkig posisjon overfor sitt eldste barnebarn.

Hverken Priscilla Presley eller Riley Keough har uttalt seg om saken offentlig. Riley ble selv mamma for første gang i fjor. Hun skulle også holdt tale under morens minneseremoni, men det var i stedet hennes ektemann som gikk opp på podiet.

Lisa Marie Presley arvet sin fars forretningsimperium, Elvis Presley Enterprises, på sin 25-årsdag i 1993. Verdien på arven skal da ha vært nær en milliard kroner.

Men slik hadde det ikke alltid vært. Da Elvis døde i 1977 var forretningsimperiet i store, økonomiske vanskeligheter, men Priscilla, som Elvis da var skilt fra, tok grep om forretningene og forvandlet familiehjemmet Graceland i Memphis til en turistattraksjon.

Med det snudde hun dårlige tider til gode.

Det har siden vært flere rettssaker knyttet til Lisa Maries eierskap i Elvis Presley Enterprises. Lisa Marie skal for øvrig ha vært i et stort økonomisk uføre før hun døde. Blant annet skal hun ha skyldt mange millioner i skatt.

Ennå er det uklart hva som førte til Lisa Maries bortgang. Obduksjonen ga ikke noe svar. Først når flere undersøkelser er gjort, håper rettsmedisinerne å fastslå hva som gjorde at Lisa kollapset – bare to dager etter at hun var gjest under Golden Globe Awards.

Lisa Marie er gravlagt i den såkalte meditasjonshagen på Graceland, der Elvis ligger gravlagt samme med sine foreldre og bestemor. Også Lisa Maries sønn, Benjamin, er gravlagt der – tvers overfor sin bestefars grav.

Mens Elvis’ og hans forgjengere har sine kister senket ned i jorden, ligger Benjamin og Lisa Maries kister side ved side i såkalte sarkofager, et kistemonument som troner over bakken.

